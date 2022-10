Mint ahogy arról sportnapi­lapunk is beszámolt, az FTC–Debreceni VSC élvonalbeli labdarúgó-mérkőzés lefújás előtti és utáni percei is feszültséggel voltak terheltek. A pályán ugyanis a Ferencváros focistája, a marokkói válogatott Ryan Mmaee összekapott a 108-szoros válogatott Dzsudzsák Balázzsal, és felé is köpött. A nyálcsóva a VAR vizsgálódása szerint elkerülte a debreceniek csapatkapitányát, aki ettől persze nem lett nyugodtabb. Arról nem is szólva, hogy a játékvezető sárga lapot sem mutatott fel egyik játékosnak sem. Azzal, hogy a fegyelmezési célú kártya a bíró farzsebében maradt, helytelen döntés született. Különösen, hogy a két játékos kakaskodásának a társak és a játékvezető vetett véget, közös erővel.

Elgondolkodtam az eseten. Néhány évtizede még szinte az is elképzelhetetlen volt, hogy csak úgy, vaktában köpködjön egy futballista a pályán. A fiataloknak talán már nem sokat mondanak ezek a nevek, de Pelétől, Eusébiótól, Bobby Moore-tól vagy Beckenbauertől elképzelhetetlen lett volna valami hasonló. Teszem hozzá, esetükben kifejezetten úriemberekről beszélünk, akik a pályán kívül is példaképek voltak. És nem a lilára festett hajukkal, a „szétvarrt” karjukkal vagy fülbevalóikkal tűntek ki a többiek közül, hanem „csak” a teljesítményükkel és a sportszerű viselkedésükkel.

Elkeserítő, de akadtak kiváló labdarúgók is azok között, akik köpködésük miatt is elhíresültek.

Ebbe a sorba tartozik Sergio Ramos vagy éppen Diego Costa is. Ám minden idők egyik leghíresebb „nyáladzása” a meglehetősen túlfűtött hangulatú 1990-es világbajnokság Hollandia–NSZK nyolcaddöntőjéhez fűződik. Az első játékrész derekán Rudi Völlert felrúgta a holland Frank Rijkaard, aki kapott is érte egy jól megérdemelt sárga kártyát. Ez azt jelentette, hogy Rijkaard nem játszhat a negyeddöntőben, amennyiben a tulipánosok továbbmennek. Ezt követően a holland, elfutva a játékvezetőtől, egy jókora adag nyálgombócot helyezett el Völler bongyor fürtjei között. Völler reklamált a köpés miatt, és ezért ő is kapott egy sárgát… A sztori a szabadrúgás után is folytatódott, az előreívelés után Völler nem húzta el a lábát, emiatt gyengén ugyan, de ütközött a kapussal. Rij­kaard továbbra sem bírt magával. Odarohant a fekvő Völlerhez, és a fülénél fogva megrántotta. A bíró pedig érthetetlen módon nemcsak Rijkaardot, hanem Völlert is kiállította.

Nos, Rijkaardhoz csatlakozva ezt a nem túl dicső listát bővítette most a fradista Ryan Mmaee. De ő lap nélkül.