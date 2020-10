Nagy hangsúlyt fektet a fajtamegőrzésre a fővárosi intézmény

Különösen sok kisállat, kölyök és fióka cseperedik most a világ egyik legrégibb állatkertjében Budapesten, a több mint 250 éves Fővárosi Állat- és Növénykertben. Több közülük akkor jött világra, amikor a koronavírus-járvány miatt átmenetileg be kellett zárni az ország leglátogatottabb intézményének kapuit is, amely egyébként a járvány alatt is folytatja vadállatmentő tevékenységét.

Idén valóságos bébibumm volt az állatkertben – tudtuk meg Hanga Zoltán szóvivőtől, aki a Fővárosi Állat- és Növénykert újszülött lakói között kalauzolt bennünket. A kisállatok közül minden bizonnyal Hada, a páratlanujjú patások családjába tartozó kis tapírborjú a legnépszerűbb. Anyja, a 21 éves Suki 2009 óta él Budapesten. Géza, az apaállat jó két évvel idősebb nála, és már 2001 óta láthatja itt a közönség. A február végén született tapír kislány a nevét, ami spanyolul tündért jelent, az intézmény honlapján meghirdetett szavazás eredménye alapján kapta. Tapírok egyébként 1890 óta lakói a budapesti állatkertnek. Az ugyancsak különleges sörényeshangyász-pár, a hétéves Isabela és a nyolcéves William minden bizonnyal jól érzi itt magát, frigyükből ugyanis újabb kölyök született a nyáron, akit a mama eleinte gondosan óvott a látogatók szeme elől. Később azonban már láthattuk az anyja hátára csimpaszkodó kölyköt, sőt azóta már a saját lábán is sétálgat. Testvérei, a 2016-ban és 2018- ban született Bejgli, illetve Flódni egy cseh, illetve egy osztrák állatkertbe kerültek. A sörényes hangyász alapvetően Dél-Amerikában őshonos, de megtalálható néhány közép-amerikai országban is. Augusztus elején született, és máris sokak kedvence lett a Lia nevű szumátrai orangután nőstény kisfi a, Móric. A bébi kevés ideig volt a legkisebb, mivel tíz hét múlva, október 10-én újabb örvendetes családi esemény történt, Jula, a másik nőstény is világra hozta csemetéjét, aki féltestvére Móricnak és valószínűleg szintén kisfiú. A Pálmaházban lakó, a tatuk rokonsági körébe tartozó matakóknál márciusban és áprilisban is született egyegy utód, a velük szomszédságban lakó éji majmoknál a legifjabb bébi március 20-án született. A kenguruk szintén az egzotikus állatok közé tartoznak, Ausztráliában több mint hetven fajuk él, ebből Buda pesten négy faj látható. A Bennett-kenguruknál szinte mindegyik nőstény erszényében volt az idén „zsebibaba". A kihaltnak vélt, de vadon mégis megmaradt és felfedezett állományból származó Parma-kenguruk az idén érkeztek és máris szaporodtak: akinek szerencséje van, megfi gyelheti, ahogy a kis kölyök kikandikál az anyja erszényéből. Sőt, a rókakuzuk is kölyköt nevelnek. Hanga Zoltán elmondta, a fajtamegőrzés mellett az állatkert nagyon fontos küldetésének tartja a vadállatmentő munkát. Tavaly 2201 állatot mentettek meg, idén pedig az év eleje óta már több száz állat kapott második esélyt a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Egyebek mellett két héjafióka, egy hódanya és a kölykei, továbbá három vadmacskakölyök és csaknem száz sün került vissza a természetes élőhelyükre.