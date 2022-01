Ingatlan 46 perce

A hét ingatlana: mindössze 2 millió forinttal csökkent a szombathelyi luxusvilla ára - fotók

Az elegáns villáról 2021 májusában már írtunk egy keveset. Az akkori hirdetéshez képest a szöveg és az ár is változott: részletesebb leírást és két milliós árcsökkenést találtunk a jelenlegi szövegben. És úgy fest, a fotók is újabb oldalát mutatják be a 298 milliós szépségnek!

Forrás: Ingatlanbazár

“Eladásra kínálom Szombathelyen épült impozáns, egyedi megjelenésű, kényelmes luxusvillát, melyet elegáns tágas terek jellemzik, bájos kertjével. A villa ideális és kényelmes elrendezésével remek választás nagy családosok, üzletemberek, művészek, voltaképpen az élet bármely területéről érkezők számára. [...] A villa 2630 m²-es telken épült, kerítéssel határolt, igényesen parkosított kertje teljes intimitást biztosít. A telek jó méretű megfelelő távolságra van a szomszédoktól, így a nyugalom garantált. A ház kettő épületegységből áll, mely 1144 m²-en nyújt tökéletes kényelmet. A 2003-ben elkészült épület magas szintű műszaki tartalommal rendelkezik, több funkcióval ellátott lakóház és iroda. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

