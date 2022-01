A megyei véradás szervező koordinátortól, Tóthné Horváth Zsuzsától kapott adatok szerint a pandémia előtt, 2019- ben – amikor még hét terület (Szombathely, Kőszeg, Sárvár, Celldömölk, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár) szerint szervezték a vasi véradásokat, 11 500 donort vártak, és 11 600 érkezett 489 alkalommal. A járványkitörés évében, 2020- ban a megyei szervezetet átalakították: a hét önálló területet összevonták háromra (Szombathely, Sárvár, Körmend), a várt 11 500 donorból 659 fővel kevesebb, vagyis 10 841 véradó jelent meg 432 alkalommal.

Területi bontásban: Szombathely terület teljesítése 99,7 százalékos (290 véradásból), Sárvár terület teljesítése 103,2 százalékos (84 véradásból), Körmend terület teljesítése 103,8 százalékos (58 véradásból) volt. 2021-ben a három területen összesen 11 600 donort vártak, ehhez képest 702 fővel kevesebb, vagyis 10 898 ember adott vért a megyében, 399 alkalommal. Szombathely terület teljesítése ekkor 94,2 százalékos volt, 263 véradásból. Sárvár terület 110,2 százalékosan teljesített 74 véradásból. Körmend terület teljesítése 99,3 százalékos volt 62 alkalommal.

Megtudtuk, a Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete által szervezett véradások a járvány ideje alatt is megközelítették a Covid előtti teljesítményeket, csaknem százszázalékosan megvalósulnak a tervszámokhoz képest. A vasi véradók létszáma az utóbbi két évben is tízezer fölött volt a várthoz képest, 600-700 fő veszteséggel. Vas megye így is jól teljesíti a donortoborzást, és próbál minél több véradó helyszínen terven felül teljesíteni.

Mi okoz szervezési nehézséget?

Czirók Tamás, a véradások szombathelyi területi vezetője kérdésünkre elmondta: – Amikor a pandémia elkezdődött, picit könnyebb volt, mert az egész világ azt sugározta, hogy segítségre van szükség, adjunk segítséget, és szívesen jöttek. Rengeteg ember kényszerült az otthonába, akiknek a véradás kimozdulást jelentett. 2020 végén kicsit csökkent a véradási kedv, 2021-ben tartotta magát ez a kis visszaesettség, de azért, mert a cégek egyre jobban kezdtek vigyázni a munkavállalóikra, hogy ne betegedjenek meg.

Halmosiné Szabó Anita véradó (képünkön) elmondta: fontos a segítségnyújtás, és egyúttal visszajelzést kap arról, hogy egészséges. Örül, amikor megtudja, hogy a vérét továbbították, és valaki megkaphatja. Forrás: Cseh Gábor

Sok vállalathoz nem tudtunk bejutni, onnan pedig a dolgozók nem tudtak eljutni a Vérellátóba szervezett véradásra, mert nehezebben vagy nem engedték el őket, munkaidő után pedig inkább hazamentek. A vöröskereszt a vasi falvakban is sok véradást szervez, ám csak 56 naponként lehet azokon részt venni. Van egy véradóadatbázis, akik ebben benne vannak, azokat mindenképpen megszólítják, ha véradás van valahol: papíralapú behívókon, sms és e-mail formájában is megkeresik őket. A véradásokat mindig előzetes felmérés előzi meg a tervezhető donorlétszámot illetően (minimum 20 fő), és ennek függvényében valósul meg a kiszállásos véradás, akár cégnél, akár településen. A kis falvakban a véradások szervezését, és azok sikerességét elősegíti, ha van a településen helyi összefogó erő. Czirók Tamás területi vezető hangsúlyozta: vér csak vérrel pótolható, napi 1800 véradóra van szüksége az országnak.

Visszajelzés is, hogy egészséges

A Szombathelyi Vérellátóban szerdán megszólítottuk Halmosiné Szabó Anitát, aki elmondta: legalább tízszer volt már vért adni, évente többször is eljön. Negyvenévesen kapcsolódott be a véradásba: a Váci-iskolába járt a lánya, ott hallott meg egy felhívást, elment, és azóta jár. A segítségnyújtáson kívül az is fontos számára, hogy rendszeresen megvizsgálják, és ez egy visszajelzés arról, hogy egészséges. Jó érzés, amikor üzenetet kap, hogy továbbították a vérét, és valaki megkaphatja, akinek szüksége van rá. Tervezi, hogy addig ad vért, amíg az egészsége engedi. Három gyermeke közül a 21 éves lánya szintén rendszeres véradó.