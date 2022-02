Házasság hete 4 órája

Házasságuk tíz év után is igazi szövetség - Vas megyei házaspárral beszélgettünk

Látszólag igazi tündérmese az övék, valójában azonban – és ezt nem is titkolják – ők is hajlamosak a hétköznapok rabjaivá válni. Hogy a házasságuk tíz év után is igazi szövetség, abban sok munka, türelem, egymásra szánt idő és rengeteg kegyelem van. A Házasság Hete apropóján Tömő-Novák Rita és Tömő Miklós mesélt lapunknak.

Cseh-Egyed Bernadett Cseh-Egyed Bernadett

Tömő Miklós és felesége, Tömő-Novák Rita szívesen társasjátékoznak a hétköznapokon is Forrás: Cseh Gábor

Középiskolás koruk óta ismerik egymást a plébániai közösségi alkalmakról, de kapcsolatuk csak néhány évvel később, már dolgozó felnőttként vált igazán komollyá. Az újratalálkozás után egy évvel Miklós, aki azóta is méhészkedik, repcepörgetésre hívta választottját: az erdő mélyén, a méhek társaságában kérte meg választottja kezét. Rita számára nem volt kérdés, hogy igent mond, ahogy számukra nem volt kérdés az sem, hogy 12 hónappal később Isten színe előtt, a templomban is fogadalmat tesznek. Azóta eltelt mintegy tíz év. Szülők lettek, annak minden szépségével és nehézségével. Azt mondják, ez az egy évtized sok mindenre megtanította őket egymásról és magukról. Megtanulták, hogy Istenbe vetett hit, közös imádság, valamint türelem, kitartás és szeretet nélkül nem megy, és hogy akkor is időt kell szánni egymásra, ha azt nem könnyű beilleszteni a hétköznapok forgatagába. Miközben beszélgetünk, Rita és Miklós kérdés, kérés nélkül adják egymásnak a szavakat: értik, érzik egymást. Mesélik: már sokadszorra jelentkeztek a Házas-TársasJátékra, amelyet évek óta a Házasság Hetéhez kapcsolódóan rendeznek meg Szombathelyen. Olyan feladatokat kaptak, amelyek teljesítéséhez kénytelenek némi időt együtt tölteni. Tudják, vallják és gyakorolják: a jó házasság titka többek között a másikra szánt minőségi idő, mégis, néha nehéz alkalmat keríteni rá. Ezek a programok segítenek kizökkenteni a hétköznapokból, segítenek, hogy csak egymásra és a családra figyeljenek. A társasjáték a karantén óta egyébként is életük részévé vált: este, miután a gyerekek elalszanak, játszanak – van, amikor közösen kell célba érniük, s van, amikor vérre menő harcot vívnak. A legfontosabb mégis az, hogy mindezt közösen teszik. A Házasság Hete programjai vasárnapig tartanak: február 16-án 18 órától borkóstoló lesz párkapcsolat-építéssel, február 18-án 17.30 órától fiataloknak interaktív csoportfoglalkozást tart a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség, 18 órától pedig a Remény című norvég–svéd romantikus drámát vetíti a Savaria mozi. Február 19-én 20.30 órától kocsmakvíz lesz pároknak a Hollán Ernő utcai pincében, majd február 20-án 16 órakor a Székesegyházban püspöki szentmise zárja a Házasság Hetét