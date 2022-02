Mint azt a tanú a Kecskeméti Törvényszéken elmondta, az iskolaszövetkezeteket érintő minden hatósági megkeresés esetén továbbítani kellett Czeglédy Csabához a kérdéseket. Elmondása szerint, amikor 2016-ban tanúvallomást tett a Human Operator Zrt.-nél felvetődött gyanús ügyekben, a hatóság által személyesen neki megküldött kérdéssort el kellett juttatnia a cégvezetéshez, amelyekre ők megírták a válaszokat – erről a Pesti Srácok írt.

A tanú csütörtöki beszámolója szerint a NAV nyomozására vonatkozóan is el kellett juttatnia a kérdéseket Czeglédy Csabához, ezt követően pedig visszakapta a számára megírt, kész vallomást, amit csak alá kellett írnia. Más dolgozókat is behívtak vallomást tenni, és az ő esetükben is ugyanez volt az eljárás – mutatott rá. Erre a kijelentésre Czeglédy Csaba tiltakozni kezdett, mire a tanú úgy reagált: – Elmondtam korábban is, hogy minden NAV-tól, OEP-től, kormányhivataltól és hivatalos szervektől érkező megkeresést el kellett juttatni Czeglédy Csabának.

A Pesti Srácok beszámolója szerint a meghallgatáson az is kiderült, hogy az iskolaszövetkezetekben rendszeres volt a készpénzes jutalékok szétosztása. „A tárgyaláson elhangzott, hogy a tanú rendszeresen egyeztetett a budapesti szövetkezet irodavezetőjével, amikor a pénzes borítékokat el kellett juttatni Szombathelyről Budapestre” – írta a Pesti Srácok.

Czeglédy kamerán kívül a portálnak elmondta, szerinte a tanú ellentmondó nyilatkozatokat tett, mivel évekkel korábban már volt egy kihallgatása a szövetkezeti ügyekkel kapcsolatban, ahol a mai terhelő vallomásának az ellentétét állította. Miután a korábbi vallomásaival szembesítették, a tanú elmondta, hogy a gyanúsítotti vallomását előzetes letartóztatásban tette. Akkor még a letartóztatás miatt sokkhatás alatt állt. Később, miután megkapta a bizonyítékokat és a vádiratokat, úgy döntött, beismeri a bűnösségét.

A tanú a bíró kérdésére válaszolva megerősítette: továbbra is fenntartja, hogy bűnösnek vallja magát.