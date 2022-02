Az ötlet, amelyet Radics Tibor többnek szán egy jó gesztusnál, egyáltalán nem légből kapott: beregszáz járásban nagy hagyománya van a ruhaiparnak, jól képzett szakemberek – szabók, varrónők – kényszerültek most, a háború miatt elhagyni otthonaikat. Aggódnak is a nyugat-európai megrendelők, sorra kapja a szombathelyi cégvezető a telefonokat, át tudnák-e vállalni a megrendeléseket. Kapacitásuk azonban egyre kevesebb, a járvány után ismét magára talált az ágazat, augusztusig biztosan tele vannak munkával. Új munkaerőre azonban szükségük van, akár 50-70 új dolgozót is tudnának fogadni egyszerre, a géppark is adott hozzá.

A Styl vezetője az ügyben megkereste Horváth Attila gazdasági ügyekért is felelős alpolgármestert, aki annyit közölt: később térjenek vissza a témára. Ezután Hende Csaba országgyűlési képviselőt értesítette, aki azonnal tárgyalást kezdeményezett. A hétfő délelőtti megbeszélésén hangsúlyozta: a gyár hosszú ideje nehézségekkel küzd, a kormány korábban közel másfél milliárd forintnyi támogatást biztosított a cégnek, köztartozása pedig a mai napig fennáll, amelyet természetesen az állam felé meg kell fizetnie. Megnyugtató ugyanakkor, hogy újabb munkaerőre van szüksége, hiszen ez azt bizonyítja: a jelenlegi dolgozók munkahelye nincs veszélyben.

Hende Csaba kifejtette: minden kapcsolatát megmozgatja, és a tervek szerint a hétvégén a határra utazik, ahol a munkalehetőségről is egyeztet az érintettekkel. – Reménykedünk, hogy a háborús helyzet hamarosan nyugvópontra tér. Ugyanakkor fel kell készülnünk arra is, hogy sokan tartósabb időre kívánják elhagyni otthonukat. Az ide érkezők ellátásáról a kezdeti, átmeneti időben mindenképpen városi összefogással kellene gondoskodni – fűzte hozzá.

Szombathely országgyűlési képviselője mindenkit arra kér, lehetőségeihez mérten segítsen a háború miatt nehéz helyzetbe került embertársain.

Kifejtette: sokezer éves sorsközösség köt össze bennünket szomszédainkkal, de a nemzetközi jog értelmében is kötelesek vagyunk menedékjogban részesíteni őket. Aláhúzta: a háborús területről, a szomszédos országból érkező, az első biztonságos határt átlépő menekült, illetve a világ távoli részéből érkező, erőszakkal betörni készülő illegális migráns között óriási a különbség.

– Ha felhőtlen nem is lehet a nyugalmunk, a kormány távol fogja tartani az országot a háborútól és a háborút az országtól – fogalmazott Hende Csaba, majd gyors látogatást tett a Styl üzemében.