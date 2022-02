Csütörtökön késő délután robbanás után tűz ütött ki Körmenden a Munkácsy Mihály utca egyik családiházában. A helyszínre elsőként a körmendi rendőrök érkeztek ki, akik bementek a lángoló épületbe, majd kihozták a súlyosan sérült lakót füsttel teljesen telítődött, lángoló házból. Az eset során a két rendőr is megsérült, őket és a ház súlyos állapotban lévő idős lakóját is kórházba kellett szállítani. A lángokat a körmendi, a szombathelyi és a szentgotthárdi tűzoltók oltották el, akik két gázpalackot is kihoztak az épületből. A munkálatok során a tetőszerkezetet is meg kellett bontani, a ház egyik szobája teljesen kiégett.