Holtan találtak a házában egy középkorú férfit kedden reggel, a katasztrófavédők szerint szén-monoxid-mérgezés történt. A tragédia részleteit a szerencsétlenül járt férfi szomszédja, Kozákné Sztankó Éva a helyszínen mesélte el.

Fél kilenc előtt pár perccel azzal hívta Nyéki Sándor polgármestert, hogy szerinte baj van, mivel Tibor hét órakor mindig fent szokott lenni, hozzájuk ígérkezett ma reggel is, viszont az ablakon benézve azt látja, hogy a férfi az ágyán fekszik, és nem reagál a kopogására. A polgármester arra kérte, azonnal hívja a 112-t. A rendőrök és a mentők mellett rövidesen öt sárvári tűzoltó érkezett, akik légzőkészülékben hatoltak be a családi házba, az ágyon fekvő emberen azonban már nem lehetett segíteni. A szakemberek a szobában magas szén-monoxid-koncentrációt mértek.

A katasztrófavédelem által kiadott közleményben az áll, hogy a mérgező gáz azért jött létre, mert egy nyílt lánggal égő fűtőeszköz, egy úgynevezett sziesztakályha működött a hálószobában, az ajtók, ablakok pedig be voltak csukva. Tibor három évvel ezelőtt Sárvár környékéről költözött a Zrínyi Miklós utca utolsó, apró kis házába. Szomszédja szerint a tragédiát az okozhatta, hogy Tibor rosszul csatlakoztatta a gázpalackot a kályhához, ami azért is érthetetlen, mivel ez volt a szakmája: víz-, gáz-, és fűtésszerelő, Németországban is vállalt munkát, onnan éppen két hete érkezett haza.

Forrás: © Cseh Gábor

A külföldi munkavállalás ellenére a férfi nagyon rossz anyagi körülmények között élt, nem csoda hát az sem, hogy a ház mostanra meglehetősen romos állapotba került, sem vezetékes gáz, sem elektromos áram nem volt bevezetve, igaz a nyílászárókat annak idején még Tiborék érkezése előtt az előző tulajdonosok kicserélték.

Amikor híre ment, hogy Tibort megtalálták a házban, a helyszínre sietett Németh Zsuzsanna alpolgármester is, tőle tudtuk meg, hogy a férfit – bár nem régóta élt a faluban – sokan szerették, mindenkihez volt egy jó szava, részt vett a közösség életében, legutóbb is aktívan, és ami még fontosabb, önzetlenül segített a tűzifaosztásnál. Így ismerte szomszédja is, nem csoda hát, ha mindannyiukat megrázták a történtek.

Tibornak – bár egyedül élt – volt családja, egy felesége és egy lánya is, de már hosszú évek óta nem éltek együtt. Úgy tudjuk, a férfi a napokban ünnepelte volna ötvenhatodik születésnapját.

ELŐZZÜK MEG A BAJT!

Tavaly Magyarországon nyolcvanhatan lakástűzben, huszonegyen pedig szén-monoxid-mérgezés miatt haltak meg, pedig a tragédiák nagy része elkerülhető lenne. A szakemberek a szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdekében azt tanácsolják, ha bármi nyílt lánggal működik otthonunkban, gondoskodjunk az állandó, automatikus szellőzésről, nem elég néha kinyitni az ablakot. Évente egyszer ajánlott ellenőriztetni, kitisztítatni a nyílt lánggal működő eszközöket, és fontos, hogy rendelkezzünk egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelővel, mivel a gáz jelenlétét sem az emberek, sem a háziállatok nem érzékelik.