Czenki Zsuzsanna, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum általános igazgatóhelyettese elmondta: 2020-ban, a Covid első hulláma idején a szombathelyi idegenforgalmi szervezet kezdeményezésére és ajándékaként készült a kiállítóterek felvételével az első virtuális tárlat, a 3D séta során bejárhatók a Savaria Múzeum, a Smidt Múzeum, az Iseum, a Vasi Múzeumi Látványtár kiállítóterei, valamint a Vasi Skanzen egy része.

Ez kiindulási alapul szolgált ahhoz, hogy amikor megjelent a Nemzeti Kulturális Alap Virtuális kiállítások, valamint a hozzájuk kapcsolódó online digitális ismeretátadási tartalmak létrehozására című pályázat, érdemben tudtak részt venni, és nyertek is 1,2 millió forintot. Továbbfejleszthették a meglévő online tartalmat, az egyes termékekhez, műtárgyakhoz 104 információs pontot rendeltek, amelyek szöveggel, képpel, hanggal, 3D-s modellekkel és videókkal többletinformációkhoz juttatják a látogatókat.

A szövegek és a videók angol nyelven is hozzáférhetők. Az iskolás gyerekeknek szóló ismereteket, feladatokat, játékokat külön piktogrammal jelölték. Mindez sok munkát jelentett – a szövegek, videók házon belül készültek –, amint Czenki Zsuzsa hangsúlyozta: bár a múzeum nem volt nyitva, nem kávét főzögettek a múzeumpedagógusok és a közművelődési csoport a zárt ajtók mögött. A múzeum munkatársai megragadtak egy TOP-os pályázati lehetőséget is, hogy kiépíthessék a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum tagintézményeiben a Guide Now multimédiás tárlatvezető rendszert. Ehhez 3 millió forint vissza nem térítendő EU-s támogatást nyertek, így az új alkalmazás segítségével látható a Savaria Múzeum, a Smidt Múzeum, az Iseum, a Romkert és a Vasi Skanzen kiállítása.

A látogatók letölthetik a mobiltelefonjukra vagy a tabletjükre az adott kiállításhoz kapcsolódó applikációt, amit a múzeumi kollégák töltöttek fel tartalommal. Az általános ismeretek mellett az egyes műtárgyakról is többet tudhatnak meg, mint a kihelyezett feliratokból; leírások, fotók, hangfelvételek szolgálják az élményszerzést.

Kiss Tamás rendszergazda bemutatta ezt a gyakorlatban is. Így például a Savaria Múzeum emeleti kiállítását virtuális formában, múzeumpedagógiai videóval, 3D-s panorámaképeket egy térré összefűző tartalommal. Többfajta nézete van, köztük az alaprajzi nézet vagy a „babaháznézet”, amikor a magát a felvett teret lehet forgatni és bármilyen szögből nézegetni. A kihelyezett pontokon magyarul megjelenő szövegeket és videótartalmakat láthatunk.