Nagy port kavart korábbi cikkünk, amelyből kiderült: a több mint 800 millió forintos ingatlancsomag részeként értékesítette a kórházzal szemben lévő területet a szombathelyi önkormányzat. A befektető a tervek szerint lakásokat, üzleteket építene itt. A várható beruházásról a városvezetés nem egyeztetett sem a mentőszolgálat, sem a kórház vezetésével, így döntöttek az eladás mellett.

Ezután a Markusovszky-kórház szakszervezete és a Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet nyílt levélben kérte Nemény András polgármestert és a városvezetőket, a régi városi strand 4500 négyzetméteres területén ne lakások, hanem parkolók és park épüljön a meglévő nagy méretű fák megőrzésével. Ebben úgy fogalmaznak, ez pótolhatatlan segítséget nyújtana a parkolási gondok megoldásában a kórház és a mentőállomás dolgozói számára. Hozzáteszik, a mentőautók kikanyarodása a Sugár út és a Horváth Boldizsár körút kereszteződésében a jelentős forgalom miatt állandó probléma, pedig a megyében csak a Markusovszky-kórház végez aktív betegellátást, kiemelten fontos a jó megközelíthetősége.

A Markusovszky-kórház Markusovszky utcai telephelyén dolgozók közül néhány nap alatt több mint ötszázan támogatták aláírásukkal a kezdeményezést, az online petíciót pedig több mint háromszázan írták alá – erről délután számoltak be közösségi oldalukon. A hozzászólásokból látszik: van, aki szerint ez kiváló kezdeményezés egy valós problémára, és volt, aki megjegyezte: Ez az érdeke Szombathely lakóinak is, de még inkább Vas megye lakosainak!

– Aláírom, mert a Markusovszkyban dolgozom, és mindennapos gond a lehetetlen parkolási állapot, ami ott van. Nem akarom, hogy ezt tetézzék lakóházak és üzletek építésével! Nagyon sok parkolóhelyre van szükség! – fogalmazott egy érintett. Lakást ne, parkolót igen – tömören ez a véleménye dr. Puskás Tivadarnak, Szombathely korábbi polgármesterének. Szerinte bőven akad hely a városban, ahova lehet házat építeni, parkolóra itt nagyobb szükség lenne. Egyébként is nehézkes erre a közlekedés, az újabb lakások építésével még nagyobb lenne a környéken a forgalom. A város egykori első embere felhívta a figyelmet arra is: régészeti okok miatt parkolóházat építeni Szombathelyen szinte lehetetlen, ezért minden helyet ki kell használni, amely parkoló kialakítására alkalmas.

Dr. Széll Kálmán orvosprofesszor, Szombathely díszpolgára több alkalommal, több helyen hívta fel a figyelmet erre a problémára, de azt mondja, eddig süket fülekre talált. Kifejtette: egyre több kórházi dolgozó autóval jár dolgozni, továbbá sok járóbeteg és látogató is gépjárművel érkezik. Egyszer valaki azt mesélte neki, előbb beért a városba Sárvárról, minthogy le tudta tenni valahol messze az épülettől az autóját. – Sok külföldi kórházban jártam, mindenhol saját parkolója van az intézménynek. A dolgozók minimális összegért bérletet válthatnak, a látogatók pedig ugyanúgy jegyet vesznek, mint most – tette hozzá. Prof. dr. Széll Kálmán hangsúlyozta: Ha újabb házakat húznak fel, csak még több lesz a környéken az autó.

Régi probléma ez, amelyre most adódott egy megoldási lehetőség. Reméli, ezúttal értő fülekre talál, mert úgy látja: most vagy soha. Dr. Nemény András polgármester hétfőn este közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, a városi strand és a Homok utca ügyében is tárgyalt a beruházó cég, a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. képviselőjével. Azt mondta, egyszerre nem épül 96 lakás a Homok úton, az idén 18 készülhet el, és hozzájuk nyomásfokozót, szükség esetén pedig új trafót is telepítenek. (Ismeretes, négyszáz aláírás gyűlt össze a helyzet kezelése érdekében, azt múlt héten vette át Kremser Csabától a városvezető.)

A régi városi strand területével kapcsolatban pedig mindössze annyit mondott: a beruházó hajlandó a területet parkolók részére bocsájtani, de ehhez további tárgyalások szükségesek a kórházzal. Arról a polgármester nem beszélt, hogy a beruházó lemond-e arról, hogy megépítse az ott tervezett lakásokat és üzleteket.