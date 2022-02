Nemény András polgármester és Czeglédy Csaba, az ellenzék országgyűlési képviselő-jelöltje is aláírta azt a szándéknyilatkozatot az egykori városi strand területére tervezett parkolók ügyében, amelyről időközben kiderült: nemcsak ésszerűtlen és a szombathelyiekkel szemben előnytelen, de jogszerűtlen is – jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón Hende Csaba országgyűlési képviselő, miután hosszas tárgyalást folytatott az érintettekkel csütörtök délelőtt a városházán.

– Nagy lépést tettünk előre annak érdekében, hogy ne üzletek és lakások, hanem a város lakóinak akaratával egyezően árnyas parkolók létesüljenek a volt városi strand területén. A mai megbeszélésen polgármester úr megváltoztatta korábbi javaslatát és egyetértett velem abban, hogy jogi és célszerűségi okokból csak az a járható út, ha ez a terület visszakerül önkormányzati tulajdonba. Ezért záros határidőn belül tárgyaslások kezdődnek az önkormányzat és a vállalkozó között arra nézve, hogy visszavásárolja a területet a város egy megfelelő vételárért – fogalmazott Hende Csaba.

Részletezte: Nemény András polgármester még a megbeszélésük előtt közzétett közösségi oldalán egy szándéknyilatkozatot. Az abban foglaltak szerint a kórház magánterületen közpénzből építene parkolókat, amelyeket aztán – mivel maga a terület nem az övé – bérleti díj ellenében használhatna. – A polgármester és Czeglédy Csaba is aláírta ez a nyilatkozatot, én nem. Ez jogszerűtlen. Közintézmény közpénzt csak a saját közfeladataira fordíthat, egy kórház nem kötelezhető arra, hogy az épületén kívül parkolót építsen – magyarázta Hende Csaba. A sajtótájékoztatón részt vett Dankó István, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökének titkárságvezetője és Illés Károly, a Fidesz szombathelyi frakciójának vezetője is.

A szerdai tárgyaláson Hende Csaba kötelezettséget vállalt arra, hogy mind a visszavásárlási összeg, mind pedig a teljes parkolólétesítéshez szükséges beruházási összeg egészét a kormánytól Szombathely város számára támogatásként kormányhatározat alapján megszerzi a központi költségvetéstől.

– Most pontosan visszajutottunk oda, ahol november 3-án tartottunk. Már akkor kértem: az önkormányzat ne értékesítse az ingatlant, én pedig megszerzem a parkolók építésére szükséges összeget – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Ezzel teljesülhet a Mentőszolgálat és a Markusovszky-kórház szakszervezetének kérése is, amit több mint 1500-an támogattak aláírásukkal.

Szombathely polgármesterének hivatalos közösségi oldalán egyelőre csak azt a szándéknyilatkozatot osztották meg, ami végül nem valósul meg. Érdekes, hogy Nemény András oldalának kezelői a Hende Csabával történt tárgyalás után órákkal sem tettek közzé a frissítést az új fejleményekről.

