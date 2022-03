A Celldömölk felé haladó főút és a Sótony, illetve Ostffyaszszonyfa irányába induló utak kereszteződésénél tartott helyszínbejárást Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, dr. Kondora Bálint megyei közgyűlési alelnök, dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármesterek, valamint Varga Jenő, a körzet önkormányzati képviselője. Az útszakasz kezelője, a Magyar Közút NZrt. eddig is mindent megtett a balesetek elkerülése érdekében, de szakmailag ők is támogatták a magasabb közlekedésbiztonsági szintet eredményező körforgalmi csomópont létesítését.

– Nagy feladatot jelent Sárvár úthálózatának fejlesztése, ennek érdekében eddig is nagyon komoly forrásokat tudtunk polgármester úrral és az önkormányzattal szerezni, hogy ezek a várva várt beruházások lépésről lépésre meg tudjanak valósulni – számolt be Ágh Péter. – Ebben az önkormányzati ciklusban fejeződött be a városon átvezető főút felújítása, emellett pedig csak tavaly több száz millió forint érkezett útfelújításokra. Örömmel jelentem be, hogy 705 millió forintból a Tesco-körforgalomtól a Sótonyi úti kereszteződésig megújul az útburkolat. Ott pedig megépül a körforgalom. Bízom abban, hogy ez hozzájárul a biztonságos közlekedéshez. A Vas Megyei Önkormányzat által koordinált Top Plusz területfejlesztési program há rom milliárd forintos keretének egyik első sikeres pályázata a sárvári körforgalom beruházása.

– A biztonság és a kényelem jelentősen növekedni fog ezen az útszakaszon. Jó hír, hogy a közútfejlesztési keretet a napokban megemelték, és újabb 1,4 milliárd forintra lehet majd pályázni – adott tájékoztatást dr. Kondora Bálint. – A sárváriak és a városon átutazók már régóta kérik ezt a fejlesztést, és sajnos több baleset is volt itt az elmúlt időszakban. A körforgalmi csomópont állami beruházásként valósul meg, de nagyon fontos az önkormányzat és a város lakói számára is – hangsúlyozta Kondora István polgármester.