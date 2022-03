A programot egyfelől Trunkos András, az Omega zenekar menedzsere kezdeményezte, aki elmondta: az együttes élő tagjai is támogatják egy nagyobb zenei fesztivál megszervezését a 60 éves évforduló kapcsán. A jubileumot sajnálatos módon a frontember, Kóbor János nélkül kell megtartani, de a háromnapos esemény egyúttal emlékezés is lesz, amikor felidézik a tavaly decemberben elhunyt nagyszerű zenész pályafutását.

Az időpont már megvan, augusztus 12–14-e között Őriszentpéteren, a Malom Látogatóközpont környékén lesz a rendezvény, ahol háromezer látogatót tudnak fogadni. – Ezúttal nem egy sportcsarnokban megtartott gigakon certet szeretnénk, hanem egy meghitt rendezvényt. Erre Őriszentpéter abszolút alkalmas hely, persze a minőségi technikából nem engedünk, az ugyanolyan lesz, mint az Omega-koncerteken mindig. A rendezvény gondolata már rögtön Mecky halála után megfogalmazódott bennünk – ezt már Sülyi Péter szervező, a zenekar legjelentősebb dalszövegírója mondta.

– Minden az Omega 60 évéről szól, három napon át a zenekar dalait hallgathatja a közönség. A koncerteket rögzítik, így utóélete is lesz az eseménynek. Lesz különlegesség is, mégpedig Me cky összevágott anyaga a Testamentum CD-ről, amelyet nem sokkal halála előtt készített. Keresztmetszete ez az Omega pályafutásának. Őr Zoltán a házigazda település, Őriszentpéter képviseletében elmondta, hogy a program megvalósítója az Őrségi Teleház, de a helyi és környékbeli települések önkormányzatai minden támogatást megadnak a sikeres lebonyolításhoz. Már tartottak egyeztetést a Zala megyei Csödén, az összejövetelre meghívták V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőt is.

– Mérhetetlenül büszkék vagyunk, hogy a választás Őriszentpéterre esett, egyfelől a hely spirituális jellege, másfelől Sülyi Péter személye miatt. Volt már nálunk Omega-koncert, az nagyon jól sikerült. Az elmúlt időszakban több nagyrendezvényünk elmaradt, most ezzel az emlékkoncerttel nemcsak teljes, hanem különleges is lesz az évünk kulturális szempontól – mondta a polgármester. Augusztus főszezon az Őrségben, így fel kell készülni arra, hogy telítődnek a szálláshelyek. Őriszentpéteren hetven szállásadó van, a férőhelyek száma nagyjából ezer. A környező települések is tudnak fogadni vendégeket. A gasztronómiai kínálatban megjelennek a jellegzetes helyi ételek, például a dödölle és a tökmagolaj.

A szervezők a fellépőkkel folyamatosan egyeztetnek, de az biztos, hogy az Omega barátai közül sokan eljönnek Őriszentpéterre. Azokat is megszólítják, akiknek van Ome ga-feldolgozásuk. Lesznek kísérő programok. Ami viszont a legfontosabb: gyönyörű környezetben találkoznak az Omega-rajongók, akikből sok van az országban és külföldön is.