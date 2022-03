Szombathelyi Haladás – Dorogi FC 0-1 (0-1). Szombathely, Haladás Sportkomplexum, 719 néző, NB II.-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Kovács I.

Haladás: Rózsa – Simut, Guzmics, Németh Milán, Bosnjak (Doktorics, 80.) – Stieber A. (Monori, 45.), Csilus, Holdampf (Szekér, 52.) – Tóth Milán, Tóth-Gábor, Horváth R. (Szijjártó, 45.) Edző: Németh Szabolcs.

Dorog: Mursits – Tóth B., Dlusztus, Ízing, Szerencsi – Nyíri, Rácz (Girsik, 56., Kárász, 90.), Szedlár (Nagyházi, 80.), Barna (Hajdú, 80.) – Szabó Lukas (Vígh, 90.), Berkó. Edző: Fenyvesi László.

Gólszerző: Dlusztus (34.)

7. perc: Csilus került helyzetbe mintegy 19 méterre a kaputól, de Mursits hárított.

16. perc: Nagy kavarodás a vendégek kapuja előtt, majd a hazai támadást lezárva Bosnjak durrantott mellé.

18. perc: Tóth Milán-Csilus, majd újra Tóth Milán volt a labda útja, a fiatal játékos 13 méterről a jobb sarok mellé lőtt.

25. perc: Stieber jobb oldali szögletét követően többen már a kapuban látták a labdát, de Tóth-Gábor csak a bal oldalhálóba fejelt.

34. perc: Szedlár jobbról elvégzett szabadrúgását Dlusztus nyolc méterről a bal sarokba lőtte (0-1).

60. perc: Girsik ígéretes helyzetben 13 méterről lőtt, labdája egy védőről szögletre pattant.

A két csapat ősszel Tatabányán randevúzott egymással, akkor 2-0-ra a Haladás győzött. Ismerős arcokból nem volt hiány dorogi oldalon, hiszen a szombathelyiek korábbi technikás játékosa, Rácz Ferenc mellett a kapus, Mursits Roland is a vendégeket erősítette, ahogy az Illés Akadémián nevelkedett Nyíri Vince és Keresztes Krisztián is.

A találkozó első 20 percében egyértelműen a Haladás uralta a játékot, a Dorognak még csak fellángolásai sem voltak, jól láthatóan a védekezésre helyezte a hangsúlyt Fenyvesi László csapata. Ennek megfelelően a dorogiak túl nagy kockázatot nem vállaltak, kontralehetőségekre rendezkedtek be. A Haladás többször is veszélyeztetett, ám igazán nagy, tiszta ziccere nem volt. Bő fél óra elteltével gólra váltotta első komoly helyzetét a Dorog Dlusztus találatával, így lépéskényszerbe került Németh Szabolcs alakulata. Az addig sem túl hangos hazai publikum ezt követően alig hallható üzemmódra kapcsolt, mivel a gól sem igazán rázta fel a szombathelyieket, akik így egygólos hátrányból várhatták a második félidőt.

Fordulást követően Németh Szabolcs kettőt is cserélt, Stieber helyett Monori, míg Horváth Rajmund helyett Szijjártó folytatta a Haliban, majd nem sokkal később Holdampfot is lehozta a hazai tréner, Szekér állt be a helyére. Az 58. percben már Artner Dávid is a pályán volt, Tóth-Gábort váltotta. Gólszerzési lehetőség azonban nem a hazai, hanem a vendég oldalon alakult ki, rövid időn belül kétszer is, amit csak nagy szerencsével úszott meg a Hali. A 67. percben egy kis kakaskodás borzolta a kedélyeket, aminek a végén Tóth Milán és Barna Gergő kapott egy-egy sárga lapot. A cserék sem hozták meg a várt áttörést, mit sem javult az egyre idegesebb szombathelyiek játéka. A hármas sípszóhoz közelítve beszorította ellenfelét a Szombathely, ám átütőerő híján kénytelen volt elszenvedni sorozatban negyedik hazai vereségét.