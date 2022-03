Amint arra Deák Viktória Hedvig, az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációjának főnöknője visszautalt, a kormány támogatásának köszönhetően 2018-ban megépült az iskola tornaterme a régi helyén. Akkor komplex terv készült az intézmény fejlesztésére. – 1994-ben kapta vissza a domonkos rend az intézményt, azóta folyamatosan fejlődik. Az általános iskola után óvoda létesült, 2014 óta gimnázium és kollégium is működik. Jelenleg 564 tanulónk van. Az intézmény életében rendkívül fontos a most kapott lehetőség, hiszen egy százéves, fejlesztésre szoruló épületrész újulhat meg: kap új villamos hálózatot, szigetelést, burkolatokat, vizesblokkot és akadálymentes lesz. Régi álmunk is megvalósul: újraépül és bővül dísztermünk, lesz olyan terünk, ahol minden tanuló egyszerre tud jelen lenni. A díszteremmel egybeépítenek majd egy belső udvart, amely kiterjesztett aulaként funkcionál.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az összefogás fontosságát hangsúlyozta a szerdai sajtótájékoztatón.

Mint mondta, Kőszegen ez adott: az iskolafenntartó domonkos nővéreken kívül Ágh Péter országgyűlési képviselő és a város is teljes erőbedobással segíti az intézmény fejlődését, ami a kormányt megerősíti abban, hogy érdemes együttműködnie az építkezésben. – Két ütemben összesen több mint 1,2 milliárd forinttal tudjuk támogatni az iskola fejlesztését. Ebből 633 millió forintot már megkapott az iskola, a fennmaradó összegről is kormánydöntés született – mondta. Hozzátette, nem egyedülálló a beruházás az országban: az elmúlt tíz évben összesen 360 egyházi fenntartású köznevelési intézmény újult meg, 139 új óvoda, iskola épült.

Az iskola zavartalanul működik a kivitelezés mellett, hangzott el a bejáráson

Forrás: Ohr Tibor

Básthy Béla polgármester örömünnepnek nevezte a tegnapot a kőszegiek számára. Kifejtette, egy település erejét legalább annyira meghatározzák az iskolák és a jövőt nevelő műhelyek, mint a vállalkozások. Kőszeg kitüntetett helyzetű a vasi városok között: páratlan az iskolavárosi jelenlét.

Bár korábban előfordult, hogy nehéz körülmények között kellett helytállnia akár a domonkos kongregációnak, a mostani olyan periódus, amikor a kormány, az önkormányzat és a nővérek is az Építsük együtt Kőszeget! mondat szellemében dolgozhatnak. Az építkezés a város minden pontján, iskolájában látható.

Ágh Péter országgyűlési képviselő utalt rá: akkor tud sikeres lenni az építés, ha szövetségesek fognak össze. A város lakói adják a felhatalmazást a munkához, a hatékony szövetségben fontos szerep jut az elkötelezett kormánynak – e kapcsán megköszönte Soltész Miklós támogatását, aki „mindig Vas megye és Kőszeg mellett állt”, a segítségével több milliárd forintos csomag érkezett eddig is a városba, például a kőszegi templomok felújítására vagy a velemi egykori Avar hotel egyházi újrahasznosítására. A kormány támogatásának nemcsak az egyházi fejlesztések területén látható a bizonyítéka, hanem az út- és parkolófelújításban, az állami fenntartású iskolák fejlesztésében. Az elkövetkező időszakra vonatkozóan a tét: megőrizni Magyarország békéjét és biztonságát, ezáltal megőrizni a fejlődési tendenciát Kőszegen is.

A bejáráson elhangzott: egy hete vette át a munkaterületet a kivitelező és 15 hónap áll rendelkezésére a munkák elvégzésére: jövőre a nyári szünetben kell az iskolát „visszaadniuk” a fenntartónak.