Bár Nemény Andrásék szívesen hivatkoznak a régi városi strand „tulajdonosaként” Bereczki Lászlóra, valójában nem ő, hanem két hölgy áll a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. mögött. Letépték a régi városi strand kerítéséről azt a petíciót, amit a kórházi dolgozók szakszervezete és a mentőszolgálat vezetői írtak alá, és azokat a dokumentumokat is, amik az árnyas parkoló ügyében keletkeztek.

„Sikerült elérnünk a terület tulajdonosát, aki úgy nyilatkozott, ő maga tépte le a kihelyezett papírlapokat, mivel megunta, hogy üzenőfalként funkcionál a kerítése” – idézte az egyik helyi baloldali portál írását dr. Szendrő-Németh Tamás videóbejegyzésében

A civil blogger rámutatott: Nemény András polgármester Facebook-oldalán a terület tulajdonosaként Bereczki Lászlóra hivatkozik, ám a cégadatok szerint ez nem felel meg a valóságnak. A Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. cégkivonata alapján elmondta: annak egyedüli tulajdonosa a Bereczki Építőipari és Kereskedelmi Kft. Ugyan a Bereczki Kft.-nek szintén Bereczki László az ügyvezetője, ám tulajdonosa két hölgy: Bereczki László Tamásné mellett a kisebbségi tulajdonos Bereczki A.

– Azt kérem Bereczki László Tamásnétól, hogy legyen szíves a tagtársával együtt olyan döntést hozni, hogy elfogadják azt az ajánlatot, amit Hende Csaba a kormány oldaláról tudott szerezni – fogalmazott dr. Szendrő Németh Tamás.

Vagyis: az önkormányzat visszavásárolja eredeti áron kormányzati támogatással a területet, megtérítik a cég költségeit, és egy parkolót alakítanak ki a kórházi dolgozók, a betegek és hozzátartozóik és a mentőállomás részére. A civil blogger szerint – miután nemrég olvasott a női kvótáról – le a kalappal Bereczki úr előtt, miután odafigyel arra, hogy ezen a nehéz pályán, az építőiparban is teret kapjanak a hölgyek! Az Opten által március 20-án közölt cégadatok szerint egyébként a kft.-nek 2010 végéig Bereczki László volt a tulajdonosa, feltehetően ekkor adta át tulajdoni részét egy kiskorúnak, akit Bereczki László Tamásné képviselt. Azt is megtudtuk, hogy a cég ellen 2011 augusztusában és szeptemberében, majd 2012 júniusában indítottak (budapesti, sárospataki, gödöllői és nyírbátori) közjegyzők végrehajtást.

Itt jegyezzük meg, hogy dr. Szendrő-Németh Tamás egy másik bírósági végrehajtásra is felhívta a figyelmet: dr. Eckert Attila bírósági végrehajtó kezdeményezésére 2021 novemberében lefoglalták Bereczki László Bers-Bauban Kft.-ben lévő tulajdoni részét. A Bereczki Kft. a női tulajdonosokkal úgy tűnik, kijött a „gödörből”: 2020-ban – a pandémia első évében – 842 millió 45 ezer forint árbevételt ért el a cég, adózott eredménye 133 millió 222 ezer forint volt, amiből a társaság tulajdonosai osztalékként 13 millió forintot szándékoztak kivenni a 2021. áprilisi taggyűlési jegyzőkönyv szerint. Átlagosan 20 főt foglalkoztatnak, közülük 17-en fizikai, 3-an szellemi dolgozók.

Érdekesség az is, hogy az ingatlancsomagra vonatkozó pályázati kiírást 2021. június 25-én függesztették ki, a nyertes Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt.-t pedig csak ezután, 2021. július 7-én alapították meg, azt július 14-én jegyezték be. Azt, hogy a cégtulajdonos hölgyek előtt nincs lehetetlen, mutatja az is, hogy a pályázat beadásának határideje 2021. augusztus 9. volt. A papírok szerint tehát a zrt. vezérigazgatója, Bereczki László tulajdonképpen pár hét alatt készíttette el sikerrel a beruházási terveket a favédelmi tervvel együtt a többi között a régi városi strand területére és a Parkerdő lakóparkra vonatkozólag – tudjuk, itt 96 lakás építését tűzte ki célul a zrt.

A frissen alakult társaság ráadásul jelentős, több százmillió forintos OTP-hitelre vonatkozó ígérvényt is be tudott szerezni kevesebb mint egy hónap alatt. Árnyalja a képet, hogy a hitelügyintézésben Nemény András polgármester egyik közvetlen munkatársának férje járt el. A polgármesteri titkár egy Facebook-kommentben a kérdésre, mi szerint kinek a férje intézte a 96 lakást építő cég számára a 600 millió forintos hitelt, azt írta: „az én férjem, mivel ez az ő jogköre és feladata a munkahelyén”.

A polgármesteri titkár férje ügyfélkapcsolati igazgatóként dolgozik az OTP-nél. Arról nincs információnk, hogy a 600 millió forintos hitel intézéséért a polgármesteri titkár férje kapott-e jutalékot vagy más pénzügyi elismerést, és ha igen, mennyit. A baloldali frakció tagjai a a fentieket életszerűnek találták, hiszen ily módon hagyták jóvá a „licitet”.

Végül kikiáltási áron jutott a többi között a régi városi strand területéhez a Vasi Ingatlanfejlesztő Zrt. (amelynek egyedüli tulajdonosa a Bereczki Kft.), így a kórházzal szemben lévő mintegy 4500 négyzetméteres területért nettó 81,7 millió forintot fizetett.

Kinél pattog a labda?

Tóth Kálmán, baloldali frakcióvezető az önkormányzati televízióban nyilatkozott az egykori városi strand területére tervezett parkoló ügyében. – Várjuk Hende Csaba nyilatkozatát és a kormány kötelezettségvállalását. Nem nálunk pattog a labda – mondta.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő úgy reagált: arra vállalt kötelezettséget, hogy elintézi, a kormány biztosítsa a teljes kivitelezési és tervezési költséget a telek vételárával együtt úgy, hogy annak tulajdonjoga a városé marad. Hozzátette: – Dr. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter hivatalos minőségében, szombathelyi látogatása alkalmával kijelentette, a kormány ezt vállalja, és egyben meghatározta annak időbeli kivitelezési módját is. A városvezetésen múlik, hogy elfogadják vagy elutasítják-e ezt a páratlan ajánlatot.