A kiköltözések továbbra is kulcsszerepet kapnak az országos, ezen belül a Vas megyei lakáspiacon is – derül ki az egyik országos ingatlankereső portál legújabb elemzéséből. Azt is bemutatják, hogy egy év alatt mely Vas megyei településeken nőtt a legnagyobb mértékben a lakosok száma, és ezzel párhuzamosan hogyan változtak az ingatlanárak.

Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője elmondta, tavaly is nagyon sokan választották a nagyvárosok helyett a környékbeli településeket. A kiköltözési folyamatnak 2020-ban az úgynevezett karanténhatás adott lendületet, amelynek eredményeként számos család a városi lakásából kerttel, udvarral rendelkező házba költözött.

Az ilyen típusú ingatlanok kínálata az agglomerációs körzetekben tavaly szélesebb és megfizethetőbb volt szinte az egész országban. A hivatalos adatok szerint mind a 18 megyeszékhelyen csökkent a lakosok száma. Idén január elején összesen 1,648 millióan laktak a szóban forgó nagyvárosokban, több mint 21 ezer fővel, azaz egy százalékkal kevesebben, mint egy évvel korábban. A szakember hozzátette, figyelembe kell venni a lakosságszámok változásánál, hogy azt nemcsak a költözések, hanem a természetes demográfiai események, a születések és halálozások is befolyásolják. A portál elemzése szerint az országos piacot nézve – 2021 és 2022 januárja között – a főváros melletti Érd bővült a legnagyobb mértékben, ami 1445 lakossal csaknem 72 ezresre nőtt.

Ennek megfelelően az átlagos négyzetméterár idén február végén 717 ezer forint volt, ami kiugró, 35 százalékos drágulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. A toplista második helyén a nyugati határ mentén lévő Rajka áll, 567-tel többen élnek itt, a harmadik pedig Gyömrő – szintén a fővárosi vonzáskörzethez tartozik –, ahol 394-gyel bővült a lakosságszám, ezzel párhuzamosan 23 százalékos drágulás ment végbe. Az országos trendek a Vas megyei piacon is láthatók, Szombathelyen 638 fővel csökkent a lakosok száma egy év alatt. Ezzel párhuzamosan több környékbeli település növekedést könyvelhetett el. Fontos megjegyezni, a nagyvárosokban a kiköltözések ellenére nem mérséklődtek az átlagos négyzetméterárak. Az eladó in gatlanokra azért továbbra is van kereslet. Szombathelyen az eladásra kínált új és használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 19 százalékkal, 562 ezer forintra emelkedett.

A megyében például Olaszfa, Csákánydoroszló, Dozmat és Vép lakosságszáma településenként 24–36-tal nőtt egy év alatt. Ezzel párhuzamosan Olaszfán 190 százalékkal, 249 ezer forintra, Csákánydoroszlón 57 százalékkal, 265 ezer forintra, Dozmaton 83 százalékkal, 610 ezer forintra, Vépen pedig 55 százalékkal, 301 ezer forintra emelkedett az átlagos négyzetméterár.

Balogh László szerint az ingatlanpiacon látható év eleji mozgások alapján várhatóan folytatódik a nagyvárosok vonzáskörzetében található települések lakáspiacának erősödése. A háborús helyzet miatt bekövetkező gazdasági és pénzügyi változások azonban jelentősen átalakíthatják a nagyvárosok lakáspiaci kilátásait. A változások egyik lehetséges kimenetele lehet a befektetők részéről indított lakáseladási hullám, ami az árak jelentős csökkenését eredményezheti. A szakember úgy véli, a saját célra lakást vásárlók számára az állami és jegybanki támogatott hitelek, illetve a csok és a falusi csok szerepe értékelődhet fel jelentősen.