Évek óta fennálló probléma: reggelente a Gothard-iskola körül a jelentős autóforgalom miatt káosz alakul ki. Hiába volt korábban két alpolgármester is a körzet képviselője, eddig nem sikerült a helyzetet kezelni. Most megoldást hozhat a Benczúr utca e szakaszának egyirányúsítása. Egyúttal az utca páratlan oldalán megállási korlátozást is bevezetnek. – Kétszer is kifejezték a döntéssel való egyetértésüket a környéken lakók. Először 2020-ban, majd a polgármesteri hivatal illetékeseinek kérésére ezt megismételve, 2021-ben is aláírásukkal támogatták az itt élők a javaslatot: a Nefelejcs és a Levendula utca közötti szakasz legyen egyirányú – erről Horváth Gábor, a körzet önkormányzati képviselője (Fidesz-KDNP) tájékoztatott.

Majd rögtön azzal folytatta: – Ezzel még csak az első lépést tettük meg a környék problémáinak kezelésére. A Benczúr óvodába száz gyerek, míg a Gothárd-iskolába mintegy hatszáz tanuló jár, jellemzően a körzethatáron kívülről. Éppen ezért már évek óta indokolt lenne a környező utcák útburkolatának helyreállítása, hiszen azokat naponta több százan használják. A Rumi Rajki István utcában 2020-ban újrarakták a kockalapokat, de fontos lenne az útburkolat rekonstrukciója is – tudtuk meg Horváth Gábortól. Az önkormányzati képviselő már korábban is felhívta a figyelmet a Nefelejcs és a Vadrózsa utcák kátyús útjaira. Emlékezetes marad, hogy az egyik mélyebb kátyúba virágot is tudott ültetni. Érdemi változás azóta sem történt itt, a városvezetés által ígért nagy léptékű útjavítások egyelőre váratnak magukra.

Ugyancsak a Gothard-iskolához kapcsolódó beruházás lenne a Nefelejcs utcai játszótér fejlesztése. – A beruházásról már tör tént egyeztetés az önkormányzat és a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetői között. Így körvonalazódik annak a lehetősége, hogy 50-50 százalékos hozzájárulással történhessen a beruházás. Ez az iskola testnevelésóráinak megszervezésében jelenthetne érdemi segítséget – erről is beszélt Horváth Gábor. Az önkormányzati képviselő végül hangsúlyozta, a tavaszi szünetet követő első tanítási naptól életbe lépő forgalmirend-változás miatt azt javasolja az érintetteknek, hogy a Muskátli utca felől érkezők a Vízöntő–Nefelejcs utcákon át közelítsék meg a Benczúr utca intézményeit. A forgalmirend-változásról egyébként még tavaly októberben döntött a városstratégiai bizottság, ám információink szerint pénzhiányra hivatkozva a határozat végrehajtása április 20-ára tolódott. A változásra öt tábla hívja fel a közlekedők figyelmét.