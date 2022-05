Az Őrség és a Vendvidék 13 településéről gyűltek az aláírások ahhoz a levélhez, melyet a farkasfai Vörös Gábor fogalmazott összefogást sürgetve a lakosság és a vadászok között. A levelet elküldték a vadászkamarába. A kamara nyitott az együttműködésre. Vas megye egyes térségeiben óriási probléma a vadkár. Az erdőkkel körülvett őrségi, vendvidéki falvakban a belterületen is óriási kárt okoznak a szarvasok és a vaddisznók. Vörös Gábor – aki farkasfai lakosként szentgotthárdi városi képviselő – januárban aláírásgyűjtésbe kezdett a térséget sújtó belterületi vadkár miatt. – Aki itt él a környéken, annak napi probléma a vad jelenléte a belterületen – állítja Vörös Gábor. – A vad bent garázdálkodik a településeken. Két-három éve lett ez elviselhetetlenül súlyos probléma. Farkasfán a temető be van kerítve, de a sírokról leeszi a virágokat a vad. Nekem is bekerített udvarom van két német juhászkutyával. A szarvasok így is beugrálnak, és tönkreteszik a gyümölcsfákat. Bent, a faluban kószálnak. A muskátlit is kieszik az ablakból.

A vad annyira hozzászokott az emberekhez, a járművekhez, hogy egyáltalán nem fél. Szinte szimbiózisban élünk velük. Itt vannak nappal és este is. Lehangoló, amikor évről évre a vad eszi meg a termést. Vörös Gábor szentgotthárdi önkormányzati képviselő a környék településein tapasztalható belterületi vadkár ügyében már korábban felvette a kapcsolatot a térségben illetékes vadásztársasággal.

– Ígéretet kaptam, hogy próbálnak megoldást találni – mesélte a képviselő. – Sajnos ez számos ok miatt nem sikerült. Ezért gondoltuk, ha a vadászoknak nincsenek meg a szükséges eszközeik, módszereik, hogy rendbe tegyék a problémát, akkor a lakosságnak kell lépnie az ügyben. Úgy döntöttünk, készüljön egy levél, amihez aláírásokat gyűjtünk, hogy legyen súlya a kezdeményezésnek. Az aláírásgyűjtés januárban indult. Szentgotthárd környékén, mintegy 20 kilométeres körben kerestem meg először a polgármestereket.

Nagyrákos, Kétvölgy, Vasszentmihály, Orfalu, Zsida, Apátistvánfalva, Magyarlak Kondorfa, Csörötnek, Máriaújfalu, Farkasfa, Rábatótfalu és Szalafő csatlakozott a levélhez. A helyi lakosok személyes megkeresésével papíros ívekre 473 aláírás gyűlt össze. A levél az itt élő emberek és a vadgazdálkodásért felelős vadásztársaságok, vadászok hatékony összefogásának kialakítását sürgeti.

A levelet nemrég küldték el a Magyar Országos Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének. Azt várják, hogy a vadgazdálkodással foglalkozó szakemberek összeállítanak egy részletes választ a probléma kialakulásának okairól és a lehetséges megoldásokról. A levél számos felvetést tartalmaz. Szükségesnek tartják a túlszaporodott vadlétszám apasztását. Vörös Gábor szerint minden második évben Szlovéniához hasonlóan a gímszarvast egész évben vadászhatóvá kellene tenni. Az etetők, szórók túl közel vannak a településekhez, és kevés a takarmány.

Probléma a vadkárelhárító kerítések gyarapodása az erdészetnél, mely szűkíti a vad életterét. Vörös Gábor szerint ma is felnő az erdő kerítés nélkül is. Az aláírók véleménye szerint az Őrségi Nemzeti Parkban a rétek kaszálásának korlátozása is szűkíti a vad táplálékkínálatát. A képviselő szerint Ausztriában semmi nincs kertelve, ott még sincs vadkár. Ott olyan létszámban tartják a vadat, hogy ne tudjon jelentős kárt csinálni. Vörös Gábor szerint egy megoldás a jó: ahol vadász, lakosság és vad is jól jár. Kenesei István, a Magyar Országos Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezetének titkára elmondta, hogy megkapták a levelet, és az illetékes vadásztársaságok és a tájegységi fővadász bevonásával foglalkoznak a kérdéssel, Hamarosan egyeztető megbeszélést szerveznek.