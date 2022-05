A Szombathelyi Egyházmegye főpásztora először tartott vizitációt Sárváron. Találkozott a Szent László-plébánián az ott szolgálatot teljesítő egyházi személyekkel, beszélgetést folytatva Orbán István kanonokkal is. Wimmer Roland városi plébánossal a városházán tett látogatást, találkozott Kondora István polgármesterrel, dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel és dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyzővel. Példamutatónak értékelték a katolikus egyház és az önkormányzat együttműködését.

– Az egyház gyarapodása révén jelentősen gyarapodik a város is. A jól működő vallási közösségek pedig a város társadalmi szövetét is erősítik – emelte ki Kondora István. – A vizitáció célja, hogy jobban megismerjem az egyházmegyét. Nagyon nagy öröm, hogy Sárváron pezsgő egyházi élet zajlik – mondta a megyés püspök, aki a katolikus iskolát is meglátogatta. A vizitáció a Szent László-plébániatemplomban misével zárult. Az egyházmegyei főpásztor látogatásán több olyan fejlesztés is szóba került, amelyek a közeljövőben válhatnak valósággá Sárváron