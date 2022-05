Fábián Gábor, a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület elnöke elmondta: az első Dunántúli Speciális Filmszemlére sok animációs portré, önportré jellegű film érkezett, de kisjátékfilmek, kísérleti filmek, dokumentumfilmek is voltak a mezőnyben. Lengyel Krisztina Szentgotthárdról, a szakosított otthonból érkezett. Három filmmel is nevezett, rendszeres alkotója a filmes eseményeknek. Az egyik filmje a 34 év című önportré, amelyből kiderül, hogy egy szörnyű, bántalmazásokkal teli gyerekkor és egy önsorsrontó drogos fiatalkor után 18 éves korában, 35 éve került be szakosított otthonba, ahol aktív és hasznos közreműködője lett az intézmény életének, és a képzőművészetben találta meg magát.

Számos helyen volt már kiállítása. Leginkább Salvador Dalí munkássága hatott rá. 24 perces filmjét Gaál Balázs segítségével készítette. Tóthné Nagy Ágnes gyógypedagógus Bánhalmáról, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből az ottani fogyatékosok otthonában évek óta jól működő nyolcfős filmes csoport tagjaival jött el Szombathelyre. Azt mondja: a filmkészítés magas szintű terápia is, az alkotófolyamat fejleszti a gondolkodást, az emlékezőképességet, a figyelmet, az együttműködési készséget. A zsűrizést Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező, Horváthné Somogyi Ildikó gyógypedagógus, az ÉFOÉSZ alelnöke és Szabó Tibor színművész, a Weöres Sándor Színház igazgatója vállalta.