Íme egy korszerűsítendő kőszegi polgári villa!

A 151 nm-es, ragyogó ingatlan jelenleg retro hangulatot áraszt. És bár ennek is bőven megvan a bája, egy ügyes felújítással csodát tehetünk a most következő, kőszegi polgári villával! Ja igen, egy 2000 nm-es kert is jár az ingatlanhoz!

Forrás: ingatlanbazar.hu

“A hangulatos határmenti kisváros Kőszeg egyik gyöngyszeme lehet most az Öné, amennyiben a polgári otthonok tágassága, belmagassága, a 100+ éves villák esztétikuma vonzza. Ez a kőszegi épület pazar adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy reprezentatív otthonná váljon szakavatott kezekben. 1900-ban épült és közel 2000 m2-es kertje van. Gázcirkó fűtést kapott, ablakait 2012-ben korszerű fa nyílászárókra cserélték. Viszont a radiátorok régiek, a burkolatok nem adják vissza az épület valódi hangulatát.

Konyhája és fürdője is megújulásra vár. 15 cm-es fehér padlószegéllyel és a mennyezetnél körbefutó díszléccel, esetleg helyenként falipanelekkel igazán klasszikus enteriőr teremthető, amely csak egy ilyen régi kőszegi épületben lehet hiteles! 150 m2-en a nappali mellett 4 szobája van, tágas konyhával, kamrával, méretes fürdővel és külön WC-vel. A gépészet a pincében található. Gáz cirkó és vegyes tüzelésű kazán is rendelkezésre áll. Emeletén egy mandzárd szoba található, de magas padlástere akár tovább beépíthető. A kőszegi épület hangulatát meghatározzák, értékét növelik a jó állapotú fa ajtók. Udvarát gyümölcsfák, veteményes, virágokkal teli szigetek teszik igazán hangulatossá. Öntözéshez kútvíz használható. Aknás garázsa van. [...]” További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!

