A répcelaki tűzoltóság 140 éves fennállását ünnepelték szombaton a művelődési ház előtti téren. A kezdésig a Hegykői Tűzoltózenekar térzenével szórakoztatta a szép számú érdeklődőt, akik között nemcsak a helyi, de a környékbeli önkéntes tűzoltóságok is képviseltették magukat. Itt voltak a beledi, a pápoci, a répceszemerei és a csáfordjánosfai önkéntes tűzoltók, de még a szomszéd megyéből is átjöttek az ivániak. Az ünnepség része volt két tűzoltósági gépjármű, egy terepjáró és egy létrás kocsi átadása is. Nagy János, a helyi önkéntes tűzoltók parancsnokhelyettese elmondta, Répcelak mellett 16 település védelmét látják el, a klímaváltozás miatt, egyre többször kell viharkárok miatt beavatkozni.