A márciusban bejegyzett „Vas megyei segíts, hogy segíthessünk” Alapítvány kuratóriumának tagjai fogadtak bennünket tegnap kora délután a január 5-én leégett telekesi családi háznál. Abért Zoltánné Renáta az egyik, aki kezdeményezte a segítő szervezet létrehozását. Egyrészt azért, mert megvan benne a jó szándék, hogy támogassa a rászorulókat, másrészt azért, mert a szerencsétlenül járt telekesi családhoz rokoni szálak is fűzik. Rajta kívül férje, Abért Zoltán és a Madar házaspár – Katalin és Szabolcs – aktív tagjai az alapítványnak. A villanyhálózatot ők újították fel, mert értenek hozzá, erre van vállalkozásuk is. – Számos felajánlást kaptunk vállalkozóktól és magánszemélyektől is.

Nem is anyagi támogatásra van szükségünk leginkább, hanem főként építőanyagra, mert most már fogytán van, amit korábban felajánlottak, és a munkának még közel sincs vége. Jól jönne szigetelőanyag, gipszkarton, beltéri, bejárati ajtó, cement és parketta is – mondja Abért Zoltánné Renáta, aki gyorsan hozzáteszi azt is, hogy sokat köszönhetnek a Fáklyavivő Egyesületnek, tőlük járólapot és csempét, sőt lámpatesteket is kaptak. Egy kemenespálfai család meg ablakokat ajánlott fel, ezek közül több már a helyére is került. A gersekaráti Czene Aurél kőműves vállalkozó segít az építési munkálatoknál, de sokáig lehetne sorolni a többi segítő, támogató nevét is.