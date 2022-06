– A városban csaknem száz ember dolgozik nap mint nap azért, hogy tisztábbak legyenek a zöldterületek, az utak, a járdák. Ez most egy önkéntes akció, amivel felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ezeknek az embereknek a munkája mennyire fontos. Azonban akkor tudunk mi is tenni a környezetünkért, ha nem dobáljuk el a szemetet – hangsúlyozta az alpolgármester.

– Ha jól emlékszem, a ’80- as években volt egy tévéreklám, aminek a szlogenje az volt: Nem bántja a szemét? – erről már Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója beszélt. – Ez a kétértelmű mondat azóta is bennem maradt, és bizony bántja a szememet a szemét. Ha van lehetőség, mint ez a mostani, és ráérek, akkor szívesen veszek részt az ilyen akciókban. Nagy örömömre szép számmal, csaknem húszan érkeztünk a színháztól: színészek, műszakiak és adminisztrátorok is.

Szabó Tibor szólt arról is: Miskolcról elindult egy Zöld Színház projekt, amihez a szombathelyi társulat is csatlakozott. A tegnapi akció során a többi között megtisztult a Gayer park, a Gyöngyös patak medre, a múzeumpark, az Oladi és a Váci kiserdő, az Ezredévi park, a Tóth István park, az Éhen Gyula és Szent Márton tér, valamint a Csónakázótó környéke is.