Négy kategóriában nevezhettek a csapatok, ennek megfelelően kellett, illetve kell a Csónakázótavon kijelölt 200 vagy 2000 méteres távot megtenniük a sárkányhajóval. A Magyar Sárkányhajó Szövetség által támogatott eseménynek kilencedik alkalommal adott otthont a vasi megyeszékhely, a megjelenteket szombat délelőtt dr. Puskás Tivadar, Szombathely díszpolgára köszöntötte.

Járosi Pétertől, az országos szövetség elnökétől ottjártunkkor megtudtuk: a tavalyi évhez képest nőtt a legénységek száma, többen neveztek a versenyre. A járvány előtti időszakot még nem érték el, de ezt az elnök szerint befolyásolják a nyári szabadságolások is. Elmondható ugyanakkor: szeretik a szombathelyiek a fesztivált, hiszen vannak, akik már a verseny kiírása előtt érdeklődnek és készülnek az eseményre.

Bár minden a játékról és a közösségi élményről szól ezúttal is, miután erős szél fogadta a csapatokat, biztonsági okokból a versenyszabályok is jobban előtérbe kerültek.

- A nagy szél nagy hullámokat korbácsol, és elvileg, ha nagyon mélyre merül a hajó, úgy abba be tud kerülni a víz. Emiatt tizennyolcról tizenhatra csökkentettük a hajóba beülők számát - tájékoztatott Járosi Péter. Hozzátéve: most azt a kedvezményt is megkapták a csapatok, hogy nem kellett dobost állítaniuk.