Az ősz és már a tél is jelen van a piacon

Minden beszerezhető a piacon a karácsonyi készülődéshez. A díszek mellett megtaláljuk már az árusok kínálatában a sütemények alapanyagait, de válogathatunk még őszi finomságok közül is.

Koszorúk

Minden igényt kielégítő a koszorúválaszték, legyen szó színről, méretről vagy stílusról – ennek megfelelően az árak is széles skálán mozognak. Az egyszerűbb darabokat már akár 1800 forintért is beszerezhetjük, de vásárolhatunk 8500 forintos asztali díszt is. Egy vásárló név nélkül elmondta: évek óta a piacon szerzi be az adventi koszorút kedvenc árusától, aki mindig tud az ízlésének megfelelőt alkotni.

Szaloncukrok

Az ünnepre készülők már válogathatnak a kimért szaloncukrok közül is. Ezek kilónkénti ára 1200–3000 forint között mozog jelenleg.

Ahogy mindig, úgy szombaton is stószokban sorakoztak Gergácz Péter előtt a tojásos tálcák. Az árus elmondta: mivel egyre drágábbak a tápok, így ők is kénytelenek magasabb áron kínálni a tojást. Ötven forintért árulja darabját. Egy másik helyen kisebbek és nagyobbak közül is lehet választani. Az L-es méretű tojás itt is 50, az M-es 40 forintba kerül, míg az S-est 35-ért kínálja a kereskedő.

Zöldségek, gyümölcsök

Horváth Zsolt zöldségekkel és gyümölcsökkel van kint a piacon, még a tél a közeledtével is javarészt magyar árut kínál. Novemberben már nem kifejezetten a szezonzöldségeket – talán még az ősz utószeleként a sütőtök az, amit előszeretettel keresnek vásárlói. Ebből egy fajtát, kanadai sonkatököt kínál, kilóját 248 forintért. Ahogy mondja, ez nagyjából a tavalyi árnak felel meg. Sokan viszik tőle a leves­zöldséget és a sárgarépát is. Előbbiből a másodosztályúnak 600, utóbbiból a szebb, termetesebb daraboknak 300 forint kilója. A kereskedő szerint az uborkánál tapasztalható jelentősebb drágulás, ugyanis sok magyar termelő hagyott fel a tavaszi szezonban a termesztésével a járványhelyzet okozta nehézségek miatt.

Dió

Károlyné Wagner Elvira vállalkozó szerint a dióból a fákat tizedelő betegség miatt van kevesebb. A kevesebb termés pedig magasabb árakat is hoz magával. Elvira a sötétebb fajta csonthéjast kilónként 5200, a világosabbat 5600 forintért árulja. Mint mondja, ízében nincs köztük különbség – a sötétebből általában zserbó és tészták készülnek, a világosabbat jellemzően díszítésnek és nassolni valónak viszik.

Még nincs vége a gesztenyeszezonnak sem. A tipikusan őszi finomság kilóját 1200–1600 forintért szerezhetjük be.