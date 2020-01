Bálteremmé alakult a Bolyai sportcsarnoka

A hagyományoknak megfelelően az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzősei az idén is az iskola épületében báloztak.

Szombaton 17 órakor bevonult a három osztály, összesen 110 diák állt a bálteremmé alakított sportcsarnok színpadán. Papp Tibor igazgatótól megtudtuk, most is az alsóbb évfolyamosok kemény munkájának köszönhető, hogy gyönyörűen feldíszített teremben, igazi báli körülmények között ünnepelhettek a végzősök. Hozzátette: ennek egyfajta nevelő hatása is van. A fiatalabbak sokat dolgoznak az estéért, de tudják, nemsokára ők kapják vissza, értük is sokan tesznek majd. Köszöntőkkel kezdődött az este, az osztályfőnökök nevében Baranyai József szólt a diákokhoz: kettős érzéseket vált ki az ünneplés, hiszen a tanárok a diákokkal együtt örülnek, de nehéz is lesz elengedni az osztályokat.

Az idén újdonság volt, hogy a szülők is szót kaptak: az ő képviseletükben Babós Csaba állt mikrofon elé. A múltba révedés helyett arra biztatta a végzősöket: legyenek vidámak. A szülőknek ez az „észbekapás” ünnepe – fogalmazott. Már sóhajtozhatnak: milyen gyorsan repül az idő…

A köszöntők után a szalagtűzés következett, majd a diákok osztályonként műsort adtak elő a megjelent családtagoknak, barátoknak. Az ünnepi vacsora elfogyasztása után a nyitótánc adta meg a jelet az ünneplésre: jó hangulatú bál zárta az estét.