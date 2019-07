Exportra is jut magyar gabona – mondta az agrárminiszter

Itt volt az agrárminiszter, aki a rendezvényt méltatta, a szántóföldi termésvárakozásokról beszélt, és kaszát is ragadott. – Ebben a régióban ez a legnagyobb ilyen program, és egyben az egyik legfontosabb helyi rendezvény – hangsúlyozta dr. Németh Sándor, Bük polgármestere. Külön köszöntötte azokat a bandákat, amelyek már a kezdetektől járnak.

– Akik nem gazdaként eljöttek ma, azt gondolom, azon túl, hogy jól akarják érezni magukat, ki akarják fejezni tiszteletüket azok felé, akik kétkezi munkával tesznek a magyar mezőgazdaságért – mondta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.

A Nestlé-gyár látogatására érkezett szombaton dr. Nagy István agrárminiszter – ő is köszöntötte az aratókat és a rendezvényt. – A rendszerváltást követően elsőként itt, Bük városában rendezték meg ismét az aratóünnepet, amelynek gazdagságáról és közösségmegtartó erejéről hosszú néprajzi értekezések születtek már a múlt század elején. Nem csoda, hogy a büki emberek már huszonkilencedik éve ragaszkodnak eleik örökségéhez, tisztelet és köszönet ezért – méltatta a büki értékőrzést. Beszélt a magyar agrárium aktualitásairól is: – Az idei terméshozamot csak megbecsülni lehet, viszontagságos időjárási körülmények nehezítették a dolgunkat – fogalmazott.

– Mindezek ellenére a várakozások jók, a nyári aratású szántóföldi növényekből mintegy 1,7 millió hektárról 8 millió tonnát takaríthatunk be – sorolta. Országszerte több mint 60 ezer gazda arat búzát most. – Az előzetes becslések alapján az idei, hektáronkénti 5,2 tonnás átlaghozammal a tavalyihoz hasonlóan 5 millió tonna búza várható. A nyári aratás még csak most kezdődött meg, de már elmondható, hogy az ország ellátása biztosított, és exportra is bőven jut magyar gabona – számolt az agrárminiszter Bükön. Aztán ő maga is beállt az aratók közé: ott volt új csapatként a Nestlé-gyár bandája, és a tizenötödik büki aratására érkezett vitnyédi csapat, amely aztán a színpadon is bemutatta tudását.