Ezreket spórolhatunk: akciók az ünnepek után is

Előrehozzák az akciókat az üzletek, megy a harc a versenytársak között a vásárlókért. Január közepén-végén még nagyobb kedvezmények várhatók.

– Messziről jöttünk, Salgótarjánból. Itt szilvesztereztünk, és mielőtt hazaindulunk, gondoltuk, teszünk egy kört – bolttúrára ment tegnap az egyik bevásárlóközpontba Molnár László és Vaspál Patrícia. A fiatalember bakelitlemezeket gyűjt, de nem volt elégedett a választékkal. Végül egy leárazott bakanccsal távoztak. Az akciók miatt ment egy házaspár is az üzletházba, a botmixerük felmondta a szolgálatot, de csak két fajtából választhattak volna, így inkább egy ráérős kávé mellett döntöttek.

– Már a karácsony előtti héten kedvezményesebb árak csalogatták a boltokba az embereket, tavaly már ez volt a jellemző – hallottuk Farkas Richárdtól, a bevásárlóközpont menedzserétől, aki úgy magyarázta a jelenséget: az üzletek folyamatosan figyelik a novemberi, decemberi készlet­értékeiket, és ha nem az elvárt ütemben fogynak a cikkek, vagy van, amit már karácsony előtt kiárusítanának, akkor előbb érkeznek az árkedvezményes időszakok, utánuk február végén, március elején pedig a tavaszi kollekciók.

Akár 50 százalék kedvezménnyel adták a ruhákat az első januári munkanapon az egyik üzletlánc boltjában. Az időszakos leárazást ők is karácsony előtt elkezdték, a téli holmikból szeretnének minél többet eladni. – Mindenki magához akarja vonzani a vevőket, húzzák egymást a versenytársak, senki sem akar lemaradni. Szinte egy szezonnal korábban történik minden a boltokban, mint ahogy a naptár szerint megéljük, mondta Márton Mercédesz üzletvezető. Szerinte az járt jól, aki későn vette a karácsonyi ajándékot. Az akciók tartanak, sőt egyre több termékcsoport ára megy lejjebb a következő napokban, hetekben. Ők előbb a nadrágokat árazták le, majd jönnek a pulcsik, pólók. Jó áron – 690 forintért – találtunk például pamut hosszú ujjú pólót a gyerekosztályon és férfi melegítőt 1790-ért. A télikabátokért, a női kardigánokért is 20 százalékkal kevesebbet kértek egy főtéri divatáruboltban, ott is február elejéig tartanak a szezon leértékelései. – Az akció minden évben 27-én kezdődik, 30 százalékos leárazással nyitunk a boltban és a weboldalunkon is, hogy a megmaradt téli árukészletet kisöpörjük február első hetéig – mondta Hábetler Zoltán cipőbolt-tulajdonos. Bélelt fehér női és zöld férfi bőrbakancsot is mutatott – néhány méretben még van a 36 ezerről 25 ezer forintra leárazott lábbelikből. BTK

