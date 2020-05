Robbantással fenyegetőzött, a TEK ment egy férfiért Szombathelyen

Több órán át tartó, nagyszabású akció zajlott vasárnap este Szombathelyen, a Szelestey és a Nádasdy utcák sarkán lévő háznál.

Információink szerint egy negyvenes éveiben járó férfi egy videót kapott a feleségéről, ami miatt féltékeny lett, ezért nagy mennyiségű nyugtatót vett be, amire alkoholt is fogyasztott. A bódult állapotú férfi azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a társasházat, amit több embernek is elmondott, közülük valaki értesítette a rendőrséget, akik komolyan is vették a fenyegetést, ezért a helyszínre érkeztek a TEK kommandósai, a rendőrök, tűzoltók, mentők, és a gázszolgáltató emberei is.

A férfival többen is próbálták beszélni, megpróbálták lebeszélni a robbantási tervéről, miközben a TEK-esek az ajtó és az ablak előtt is készenlétben álltak. Végül a rendőrök kiürítették az utcát, majd az ajtót betörve jutottak be a férfihoz, akit bilincsben vittek el a helyszínről. Úgy tudjuk, hogy a férfinak nem ez volt az első zűrös ügye, többször meggyűlt már a baja a rendőrséggel.