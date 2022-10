A magyarázatra váró jelenségek között szerepelnek olyan repülő tárgyak, amelyeknek sebessége vagy manőverezési képessége meghaladja az ismert repülési technológiák teljesítményét, vagy amelyeknek nincs látható meghajtóeszközük.

Az Amerikai Repülési és Űrhajózási Intézet három bizottságot hozott létre a technológia, valamint a pilóták és az utasok biztonságára gyakorolt hatások tanulmányozására, továbbá a kormányzati ügynökségekkel és a témával foglalkozó nemzetközi kutatókkal való koordinációra.

„Merőben új területre lépünk” – mondta Ryan Graves, a haditengerészet egykori vadászpilótája és védelmi vállalkozója, aki az AIAA azonosítatlan légköri jelenségek csoportjának társelnöke. Hozzá csatlakozott Ravi Kopparapu, a NASA bolygókutatója, aki a Föld-szerű bolygók lehetséges lakhatóságát tanulmányozza.

Gravesnek saját tapasztalatai is vannak a témában: állítása szerint 2014-ben és 2015-ben UFO-k lebegtek az általa vezetett F/A-18 Hornet vadászgép felett.

Elmondta, hogy a 30 000 tagot számláló AIAA több tucat tagja – repülőgépipari vállalkozók, kormányzati ügynökségek, agytrösztök és startupok – már csatlakoztak a munkájukhoz. „Több mint 30 éve a NASA-nál dolgozó emberektől” a „technológiai közösségekből érkezőkig” terjed az együttműködők összetétele.

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa kötelezte a Pentagont és a hírszerző ügynökségeket az ufók tanulmányozására és a felfedezéseik megosztására a felügyelőbizottságokkal és a nyilvánossággal. Ezek közé tartozik, hogy idén nyáron létrehozták a Pentagonban a kiterjedtebb, minden területre kiterjedő rendellenességek feloldásával foglalkozó hivatalt, amely az azonosítatlan tenger alatti járműveket is tanulmányozza. A NASA júniusban jelentette be saját UAP-kutatását.

A képviselőház által júliusban elfogadott, a nemzetvédelmi felhatalmazásról szóló törvény új eljárásokat vezetne be, amelyek

lehetővé tennék a jelenlegi vagy volt kormánytisztviselők számára, hogy megtorlástól való félelem nélkül közölhessenek bármilyen információt az ufókról.

Egy hírszerzési törvényjavaslat arra is utasítja a Kormányzati Elszámoltatási Hivatalt, hogy készítsen történeti beszámolót az elmúlt 75 év ufókkal kapcsolatos kormányzati erőfeszítéseiről, beleértve az UFO-technológiával kapcsolatos dezinformáció terjesztésére irányuló kormányzati erőfeszítéseket.

A Pentagon is összeállít egy jelentést a Kongresszus számára, amely a hónap végén esedékes a legújabb ufo-észlelésekről. A jelentést „továbbra is a tervek szerint 31-én nyújtják be a Kongresszusnak” – közölte a Politico-val Susan Gough, a Pentagon szóvivője egy e-mailben.

Az UFO-kutatók szerint igazi fordulópont, hogy egy olyan elismert csoport, mint az AIAA, amelyet 1963-ban alapítottak a repüléskutatók és mérnökök legfőbb szakmai szervezeteként, beszállt a vitába.