Még mindig van 8999 postaláda Magyarországon

Már alig használjuk őket, sok helyen csak rozsdásodnak, mégis muszáj megtartani a postaládákat – legalábbis egy részüket.

Néhány éve még 625 millió levelet vitt ki egy év alatt a Magyar Posta, és bár ez rengetegnek tűnik, az internet és a Facebook „uralma” előtt jóval többet. Ha ma küldünk is levelet, képeslapot, azt is a postán adjuk fel, nem a piros levélszekrényekbe dobjuk, amikor némelyiket hetente csak egyszer ürítik. Ahogy a hagyományos levelek ideje, úgy a postaládáké is szép lassan lejár – legalábbis látszólag.

Túl sok van belőlük

A Bors cikke szerint ma Magyarországon most is 8999 levélgyűjtő szekrény található. Ezeknek pontosan a fele a kisebb települések utcáin, 41 százalékuk pedig a nagyobb városokban van, kilenc százalékuk pedig a fővárosban. Ezeket általában közterületeken, turistalátványosságok közelében helyezték el, és az összes szekrénynek csak a három százaléka van postákon. A fejlesztési minisztérium szerint mindennek a fele, 4500 postaláda bőven megfelelne az országos igényeknek. Ráadásul a fenntartásuk is évente több mint tízmillió forintos költséget jelent a postának.

Bolha a kémnek

Ma is ismert a vidéki postáskisasszony legendája, akiről a faluban mindenki tudta, hogy előszeretettel néz mások levelezéseibe. Két falubeli úgy döntött, hogy megvicceli: egyikük feladott egy levelet azzal a szöveggel, hogy egy bolhát is beletett a borítékba, bár természetesen üresen dobta be a levélszekrénybe. A levelet megkapó másik fél joggal akadhatott ki, és vonhatta kérdőre a postáskisasszonyt, hogy hova tűnt a kis bolha. Így a kíváncsi kém lebukott.

Mint a Borsnak egy postai dolgozó elárulta, országos szinten több ezer (!) olyan postaláda volt né­hány évvel ez­előtt is, amikbe hetekig nem dobtak levelet. Ennek ellenére azokat is mindennap ellenőrizni kellett, ami jelentős munka az amúgy is leterhelt postának.

Közel voltak egymáshoz

A posta hivatalos közlése szerint is nagyon kevés levél az, ami a ládákban landol. Az éves levélforgalmuknak kevesebb mint egy százaléka, azaz valamivel több mint hatmillió levél vagy képeslap. Szó sem lehet ugyanakkor a felszámolásukról: ahogy az utcai telefonfülkék esetében is, a postaládákra is létezik uniós irányelv, mert ez a „legalapvetőbb postai szolgáltatás”. Így EU tagállamként Magyarországnak biztosítania kell, hogy minden településén működik levélszekrény, egész pontosan hétezer lakosonként egy darab – függetlenül, amúgy van-e rá igény.

Bár annak idején nagyon praktikusak voltak, hisz nem kellett a postán sorban állni és még éjjel-nappal elérhető is volt, amikor telepítették őket, sok helyen irracionálisan közel rakták egymáshoz a ládákat.

Ma is ürítik őket

Az utcán pusztuló, rozsdásodó ládákat látva a járókelők nem is gondolnák, de ezeket a ládákat a posta szerint mindennap ürítik.

– Sőt a posta, ha azt látja, hogy napokig vagy hetekig nem kerül semmi egy levelesládába, úgynevezett tesztlevelekkel nézi meg, jól dolgozik-e a helyi kézbesítő – jegyezte meg a Borsnak a forrás.

Tíz éve a posta átfogó cserét hajtott végre és a régi, rossz állapotú levélszekrényeket modernebbel, pirosabbal váltotta fel. Sőt már úgy alakították ki az új helyeket, hogy mozgáskorlátozottak is megközelíthessék. A posta indoklása szerint erre azért is volt szükség, mert az A4-es borítékok nem fértek bele összehajtogatás nélkül. Az alsó ürítésű biztonságosabb, jellegzetes magyar postaládák egy része maradt csak meg az utókor számára.

