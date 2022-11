A 37 éves játékos - aki a múlt héten közös megegyezéssel távozott a Manchester Unitedtől, így jelenleg nincs klubja - a Marca című spanyol lap információja alapján két és fél évre kötelezi el magát a közel-keleti egyesülethez. Az újság azt is tudni véli, hogy az üzlet teljes volumene, beleértve a reklámbevételeket is, szezononként 200 millió euró körül mozog. Korábban az amerikai CBS televízió is beszámolt arról, hogy az ötszörös aranylabdás, 2016-ban Európa-bajnok futballista iránt érdeklődik a szaúdi klub, amely ingyen igazolhatja le Ronaldót. A futballista már nyolcaddöntős Portugáliával Katarban, s a Ghána elleni csoportmeccsen szerzett góljával az első férfi játékos lett, aki öt világbajnokságon is betalált.