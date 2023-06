Az orvos azonnal azt mondta, hogy el kell távolítani az anyajegyet. Timit ultrahangos vizsgálatra küldték, az onkológiára is járt, és többször is be kellett feküdnie a kórházba is a melanóma miatt.

Kiderült: a daganat áttétet képzett környező nyirokcsomókban is, ezeket is el kellett távolítani.

Most úgy nézek ki, mint aki egy cápával harcolt, de ez abszolút nem bánt, sőt büszkén nézek a hegeimre, mert a szövettani eredmény néhány napja megjött, és negatív lett!

− mondta a Borsnak boldogan.

Timi azt is elárulta, még nem tért vissza a régi életéhez, kell egy kis idő, hogy a műtétek után a nyirokrendszere újra működjön. A sportoló teljesen átértékelte az új életét, meg akar tanulni németül, és szívesen tanítana gyerekeket is.