Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban, vagyis az EU-ban és Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában a szolgáltatók nem számolhatnak föl többletdíjat azoknak az előfizetőknek, akik csak időszakosan vesznek igénybe roamingszolgáltatást más EGT-tagállamokból.

Nyílt tengeren hajózva, repülőgépek fedélzetén ugyanakkor nem érvényes ez az elv, vagyis a szolgáltatók rendszerint nagyon magas díjakat számláznak ilyenkor,

de a szabályok szerint mindent meg kell tenniük, hogy az előfizető ne csatlakozzon a nem szárazföldi hálózatokra, ha nem akar.

Nem kívánt roamingforgalom akkor is keletkezhet, ha valaki csak kikötőben sétál, a telefonját viszont automatikus hálózatválasztásra állította, vagyis az mindig a legerősebb jelű hálózathoz csatlakozik

- hívták fel a figyelmet, jelezve, hogy az okoseszközök ráadásul a háttérben folyamatos adatforgalmat generálhatnak akkor is, ha az előfizető nem tud erről.

Az NMHH-hoz több millió forintos nem kívánt adatforgalom miatt is érkezett már panasz. Az automatikus hálózatválasztás okozhat gondot országhatár közelében is, mert előfordulhat, hogy a telefon a külföldi hálózatra csatlakozik, amely egyúttal drágább is - tették hozzá.

Az NMHH azt javasolja az ügyfeleknek, hogy az ilyen esetek miatt érdeklődjenek a szolgáltatójuknál. Kiemelték egyúttal a fogyasztói tudatosság jelentőségét is, kézi hálózatválasztással és repülő üzemmóddal ugyanis megakadályozható a nem szándékos adatforgalom.