A ralikrossz világbajnokság idei szezonjában dobogós helyezéseket elért Szabó Krisztián lett az Év magyar autóversenyzője a formula.hu internetes szaklap és magazin által összeállított rangsor alapján.

[eadvert]

A 29 éves versenyző az összetett ötödik helyén zárta az idei vb-sorozatot, dobogóra kétszer – Belgiumban és Németországban – állhatott.

Szabó Krisztián – aki a ralikrossz vb-futamok történetének első magyar dobogósa – most először nyert a formula.hu szavazásán, amelynek során a szaklap és a magazin szerzői szakértők bevonásával voksoltak a sorrendről.

A formula.hu tájékoztatása szerint a szavazáson Szabó mögött a rali Európa-bajnokságon (ERC) ötödikként zárt Herczig Norbert lett a második, míg az idén pályafutása harmadik Európa-bajnoki címét begyűjtő gyorsasági kamionversenyző, Kiss Norbert a harmadik.

A szaklap jelezte, az Autósport Évkönyv 2021 című kiadványban ezúttal is megtalálható a teljes 50 fős rangsor, valamint az év legjobb női versenyzője, junior pilótája és csapata is.

A koronavírus-járvány miatt a hagyományos TOP50 magyar autóversenyző gála most is elmarad, de a rangsor első 10 helyezettje és a különdíjasok így is megkapják majd trófeájukat.

Az Autósport és Formula Magazin gondozásában az idén is megjelentek a nemzetközi és hazai versenyidényekről beszámoló Autósport Évkönyv 2021, illetve a csak a Forma-1-es világbajnoksággal foglalkozó Száguldás és Cirkusz 2021 című kötetek, amelyek már kaphatók a könyvesboltokban és megrendelhetők a formula.hu webshopjában.

Borítókép: Szerényi Márk/MTI