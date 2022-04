Érdi Mária az éremfutamot megnyerve a hetedik helyen végzett a spanyolországi vitorlás világkupa-versenyen.



A Trofeo Princess Sofián, az egyik legnagyobb európai viadalon a riói és tokiói olimpikon Érdi a Laser Radial hajóosztály 89 fős mezőnyében az első két futamon a leggyorsabbnak bizonyult, majd a legjobb tízet felvonultató döntőben is első helyen ért célba.



"A rajtom nagyon jól sikerült, onnantól tudtam a saját elképzelésem szerint vitorlázni. Mindkét oldalra figyelni kellett, kicsit távolabbra nézve, hogy honnan jönnek be a frissülések, és ezekre kellett kivitorlázni és belefordulni. Nem zavart senki, jó volt a sebességem, végig vezetve nyertem az éremfutamot" - nyilatkozott a magyar szövetség honlapján a többszörös korosztályos vb- és Eb-érmes Érdi Mária.



Szintén nyert futamot Laser Standardban Vadnai Jonatán, aki a 11. lett a 163 induló között, testvére, a riói és tokiói olimpikon Benjamin a 46. helyen végzett.



A szörfösök már az új olimpiai hajóosztályban (IQ Foil), támasztóuszonyos deszkával versenyeztek, Cholnoky Sára - aki Rióban és Tokióban is ott volt az ötkarikás játékokon - a 39. helyen zárt.

Forrás: MTI

Borítókép: Érdi Mária a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia vitorlásversenyének női Laser Radial hajóosztályában az Enosima Jachtkikötőben 2021. július 27-én.