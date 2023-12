Új dallal jelentkezett a körmendi zenekar, a Soulwave. Az nótában a fiúk mellé ezúttal a Halott Pénzből ismert Marsalkó Dávid is csatlakozott, akit a dal második felében hallhatunk, és mint a leírásból is kiderül, a dalszövegírásból is kivette a részét. A dalhoz egyébként klip is készült, amelyet szerdán osztott meg a csapat, Marsalkó Dávid ebben is feltűnik az énekes, Fodor Máté mellett.