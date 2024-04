19. perc: Majnovics bal oldalról belőtt labdáját a hosszún érkező Harsányi átvette, egy cselt csinált befelé és hat méterről, ballal a bal sarokba lőtt (1-0).

38. perc: Rácz Barnabás lőtt jobbról, 19 méterről. A labda Vojnovics lábát érintve csak centikkel suhant el a léc felett

42. perc: Jobb oldali akció végén Mohos adta be a labdát, amibe Hadaró úgy ért bele, hogy Helesfay nem tudta megfogni a labdát, ami Katona István elé pattant, a támadó nyolc méterről, elcsúszva a léc alá bombázott (1-1).

55. perc: Jobb oldali beadás után Rácz Balázs fejelt 11 méterről kapura, Pálfi bravúrral védett.

55. perc: Horváth Rajmund jobb oldali szabadrúgását Jagodics hét méterről a jobb oldalhálóba fejelte.

63. perc: Krausz lövését védte bravúrral Pálfi, a kipattanót Tóth-Gábor lőtte kapura, de Bolla a gólvonalról mentett.

87. perc: Majnovics 12 méteres lövését ezúttal is Bolla fejelte ki a gólvonalról.

A szombathelyi együttesből sérülés miatt Tarján Patrik, Csonka Bonifác nem játszhatott, míg Erdei Carlo piros lapja okán nem léphetett pályára. A vasiak kispadján a korábban Szombathelyen is dolgozó Mátyus János ült.

A kezdést követően a vasiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, a pécsi térfélen folyt a játék. Aztán a hazaiak is vezettek néhány támadást, de ezekben nem volt gólveszély. Egészen a 19. percig, amikor első komoly akciójukból Harsányi révén megszerezték a vezetést a piros-feketék. Ezt követően mezőnyben folyt a játék, az ivószüneten, a hosszú hazai ápolásokon kívül nem sok minden történt. A hazaiak lassították a játékot, vezetésük birtokában már nem volt annyira sürgős nekik, míg a vendégek csak ritkán tudtak a pécsi kapu elé kerülni. A félidő hajráját aztán megnyomta a vasi együttes és Katona István góljával kiegyenlített. Szünet után is a tiszta zöldben futballozó vendégek irányították inkább a játékot, a hazaiak a védekezést részesítették inkább előnyben. Aztán egy kontra után Pálfi védett nagyot. Megélénkült a meccs, mindkét oldalon adódtak kisebb-nagyobb helyzetek. A 88. percben a vendégeknél a másodedző Bosnjak Predrag is beállt. A hazaiak a hajrában veszélyesebben futballoztak, de a jól küzdő vasiak már engedték ki kezükből az egy pontot.

Küzdelmes, változatos, sok helyzetet hozó mérkőzésen igazságos döntetlen született.