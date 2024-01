A Gyévuskát a Nemzeti Színház Stúdiójában 2003-ban mutatták be, a Pintér Béla és Társulata egyetlen házon kívüli előadásaként. A Nemzeti igazgatója Jordán Tamás volt. Az előadás Európa-szerte vendégszerepelt, sikerrel. Zenéjét Darvas Benedek szerezte. A Gyévuska jelenleg második virágkorát éli, újra műsorra tűzte a Pintér Béla és Társulata, de Sepsiszentgyörgyön, valamint Miskolcon is játsszák, Szombathelyen a Weöres Sándor Színház február 23-án mutatja be a nagyszínpadon, Nagy Péter István rendezésében. A színpadon: Szabó Tibor, Domokos Zsolt, Nagy-Bakonyi Boglárka, Némedi Árpád, Gyulai-Zékány István, Hajdu Péter István, Szerémi Zoltán, Németh Judit, Mari Dorottya, Herman Flóra, Nagy Cili.