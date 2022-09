A Vasi Zöld Kosár tavaly áprilisban alakult azzal a céllal, hogy összekösse a kistermelőket és a vásárlókat. Így hétről hétre mindig friss zöldség és házi készítésű termék kerülhet a családok asztalára. A rendszer úgy működik, hogy a csapat önkéntesei összesítik az igényeket, majd azokat begyűjtik a termelőktől. A hét egy adott napján pedig megtörténik a csere.

- Tavasszal és ősszel mindig tartunk egy nyílt napot a Kámoni Arborétumban, amikor a termelők és a vásárlók személyesen is találkozhatnak egymással – mondta Vámosi Ágnes, a zöld kosár önkéntese. – Erre most csütörtökön került sor, a nagy eső miatt nem szabadtéren, hanem az arborétum fogadóépületében gyűltünk össze. A rendezvény jól sikerült, új kapcsolatok születtek. Már csak annak köszönhetően is, hogy a portékákat meg is lehetett kóstolni. Ez a nap más szempontból is egyedi volt: az egyik társunk kisfia, az ötéves Ármin súlyos betegségében szenved. Számára pedig adománygyűjtő akciót hirdettük. Amíg a felnőttek vásároltak, addig a gyermekeik foglalkozáson vehettek részt.

A kézműveskedést Fodorné dr. Kis-Fekete Ildikó tartotta.

- Úgy gondoltam, ha nem konkrét összeget ajánlok fel, hanem ebből a pénzből alapanyagokat vásárolok, és azokból a szívemhez kedves dolgokat készítünk a gyerekekkel, akkor azzal jobban célt érhetünk – vette át a szót Ildikó. – Ezúttal sokféle formájú, mintájú és szép színes buborékfújók kerültek ki a kezeink közül.