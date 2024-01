vaol.hu podcast 1 órája

A túrák téli hétvégéje - Bogáti Andrással beszélgettünk

Most hétvégén több túra is várja a szabadba vágyókat. Érdemes rétegesen öltözni, és nem árt, ha eszünkbe jut: a kullancsok ellen ebben az időszakban is védekezni kell.

Bogáti András

Bogáti Andrással, a Borostyánkő Természetbarát Sport- egyesület technikai és oktatási felelősével ezúttal a téli, Szombathely környéki, vasi túrázási lehetőségekről beszélgettünk. Kezdésként kaptunk néhány hétvégi ajánlatot. – A hétvégére szép időt mondanak az időjósok – kezdte Bogáti András. – Szombaton az Írottkő Natúrpark területén két vezetett túra is lesz. Másnap, vasárnap az Őrségi Nemzeti Parkot lesz érdemes felkeresni, ekkor tartják meg a Hármashatár túrát. Aki nem szerelmese, de várja a tavaszt, annak is jó kimennie a természetbe. Ráadásul helyenként kis hólepellel találkozhatunk. Megtudtuk, tavaly decemberben a Herényiek Házába összejövetelre hívta Bogáti András a vasi túravezetőket. Szakértők tartottak életmentési bemutatót, majd jó hangulatú eszmecsere következett. A találkozónak lesz folytatása. Beszélgetésünkből megtudhatják továbbá, miről társalognak túra közben, szövődtek-e szerelmek, illetve azt is, hogy a kullancsok télen is támadnak.

