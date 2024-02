Magyarországon 2006-ban a Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére elevenítették fel a torkos csütörtök néphagyományát. Az akció során az éttermek és vendéglátóipari egységek kedvezményesen kínálják ételeiket, hogy ösztönözzék az embereket a vendéglők felkeresésére. A gasztronómia szerelmeseinek ma kiváló alkalom nyílik arra, hogy akár féláron kóstolják meg a gasztronómia remekeit, visszatérjenek kedvenc vendéglőjükbe, vagy új törzshelyet találjanak. A várható roham miatt szinte mindenhol előre kell foglalni, hiszen a szabad asztalok a nagy kedvezmény miatt hamar elfogynak.

Vasi éttermekben érdeklődtünk: mik a tapasztalatok, mennyire használjuk ki a torkoskodás adta lehetőségeket, milyen kínálattal várják ma a vendégeket, gondolnak-e a vegetáriánusokra vagy ételérzékenységgel élőkre.

Szvoboda Bence, egy szombathelyi étterem üzletvezetője megkeresésünkre elmondta, évek óta rendszeresen csatlakoznak a kezdeményezéshez, mindig nagy sikerrel. Ma 50 százalékos engedménnyel kínálják az étlapról az ételeket. Kizárólag helyben fogyasztással lehet torkoskodni, az akció kiszállításra és elvitelre nem érvényesíthető, nem terjed ki az italfogyasztásra sem.



A torkos csütörtök lehetőség a vendégnek és a vendéglátóhelynek is

Fotó: © Cseh Gábor



– Az éttermünk szakácsai már nagyban készülnek elő, étlapunkon szerepelnek vegetáriánus, valamint glutén- és laktózmentes opciók is, hogy minél szélesebb kört tudjunk megszólítani – emelte ki Szvoboda Bence. Többen az idén csatlakoznak először a kezdeményezéshez, köztük egy lukácsházi étterem és pizzéria is. Az étterem generációk óta a Tolnay család tulajdonában van, fő profiljuk a hagyományos, magyaros ízvilág, de a vegetáriánusok is találhatnak az étlapon kedvükre valót. A torkos csütörtökön 40 százalék kedvezménye él az öszszes helyben fogyasztott ételre az a la carte kínálatból.

Tolnay Henrietta, a vendéglő társtulajdonosa elmondta: a helyek fele már betelt, főként vacsorázni érkeznek a vendégek. Az előfoglalás itt is erősen ajánlott. Egy szombathelyi vendéglátóhely is idén tart először torkos csütörtököt, bár az előző két helyhez képest itt az ebédmenüre terjed ki a kedvezmény. Minden helyben fogyasztott ebéd 50 százalékos kedvezménnyel fogyasztható 11.30 és 15 óra között. – Húsleves fridatto vagy fokhagymakrémleves, vágott sárgahüvelyű babfőzelék pirított virslivel, fűszeres rakott tészta cukkinivel és padlizsánnal, currys-tejszínes csirkemell zöldséges bulgurral, rántott sertéskaraj rizibizivel, egészben sült tarja bajor párolt káposztával és fűszeres steakburgonyával, mákos guba vaníliaöntettel szerepel a heti étlapon kiegészítve az elmaradhatatlan vasi dödöllével – tudtuk meg Sohajda Zsuzsa programszervezőtől.

A vegetáriánusok, a laktózérzékenyek és a gluténérzékenyek is jót ebédelhetnek ezen a helyen.