A húsvéti terített asztalról a sonka mellől a kalács sem hiányozhat. Még azoknál is kötelezően szerepel ilyenkor a bevásárlólistán, akik amúgy kevésbé kedvelik. A tésztája akkor jó, ha a külseje fényes, a héja a kenyérnél lágyabb, a belseje pedig puha, foszlós és illatos.

Minőségi pék- és cukrászipari termékeket állít elő a Kismező utca 1-3. szám alatti tanüzem – nagy tételben készül náluk a kalács, köztük fonott és foszlós is, összesen 400-450 a Nagyhéten. A sütő tanműhelyben a tésztaskála összes termékét gyártják, tette hozzá Baján Krisztina szakoktató. Vizsgára készülő 11. osztályos pék-cukrász diákok gyakorlatára, éppen a kalácssütésre pillanthattunk be kedden kora reggel. Mint megtudtuk, húsvét előtt a legnépszerűbb a három szálból font és formába sütött foszlós és a finom fonott.

Ottjártunkkor az egyik gépen a tészta felsodrását végezte Zámbó Loretta – éppen a kiflisodrógéppel „gépelte le” a hat tésztaszálat a finom fonott feles kalácshoz. Majd a táblához vitte, hogy hasas (középen vastag, a két vége felé keskenyedő) tésztaszálat készítsen belőle: a hat tésztát fonta össze finom fonott felessé. Ügyelnie kell, hogy először csak elősodorja a tésztát, és csak utána nyújtsa végleges hosszra, mert ha túl gyorsan nyújtja, megszakadhat, megrepedhet, magyarázta az oktatója. A nagy táblánál hat diák serénykedett: az egyikük végezte a fonást, a többiek elősodorták vagy éppen összeillesztették a hat tésztaszálat. Sütésre előkészítve láttunk kerek kalácsot is: az is finom fonott termék, ugyancsak tojással dúsított tésztából, csak a formája más: négy, egyenletesen vastag tésztaszálból fonják, tudtuk meg.

A szakoktató elárulta még, kalácsból (is) igyekeznek minél több variáció elkészítését megtanítani a tanulóknak, és a vásárlók is szeretik, ha többféle termék közül választhatnak. A legutóbbi országos versenyre például nyolc szálból is készítettek kalácsot – dekoratív, szép termék született. Akár egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét vagy nyolc szálból is készülnek kalácsok, méretben negyed- és félkilós kivitelben. Töltelékkel is: van mákos és ostoros – utóbbinál zsiradékot kevernek ki porcukorral és kakaó porral, ezt kenik bele a tésztába, ez adja a jellegzetességét. A gyártástechnológiai lépéseket is elmagyarázta Baján Krisztina: hét munkafolyamaton megy át a tészta, ezek a nyersanyag-előkészítés, a tésztakészítés, -érés, a tészta feldolgozása, pihentetése, kelesztése, sütése és a készáru-kezelés. A végeredményt is láthattuk még délelőtt.