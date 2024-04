A mindig vidám és mosolygós Horváth Nóra Erika nagy izgalommal készült a Tündérszépek szépségverseny fotózására. Mivel nem nagyon volt tapasztalata, nehezen oldódott fel. Aztán fokozatosan múlt a lámpaláz, jobb lett a hangulat, és már észre sem vette, hogy készülnek róla a fotók, sorra jöttek a különféle beállások. – A Tündérszépek előtt egyszer voltam fotózáson, de a mostani teljesen más volt – osztotta meg élményeit Horváth Nóra Erika.

Horváth Nóra Erika eleinte vonakodott, de végül nem bánta meg.

Fotó: Unger Tamás



– A közösségi médián keresztül több felkérést is kaptam smink- és portfóliófotózásra. Mint kiderült, a lányt a Tündérszépekre a nagymamája nevezte be. – Amikor megtudtam, túl azon, hogy meglepődtem, tiltakoztam ellene – mesélte Horváth Nóra Erika.



– Nem tartottam magam ennyire szépnek, aztán a családtagok, a barátaim rábeszéltek. Végül is, mit veszthetek, ha kilépek a komfortzónámból, kérdeztem magamtól. A döntést nem bántam meg! Sok új, életre szóló tapasztalatot szereztem. Nóra tavaly végezte el a gimnáziumot, jelenleg egy cukrászdában felszolgálóként dolgozik. – Ezt az évet arra szánom, hogy többféle területen próbáljam ki magam – folytatta. – Vannak terveim, de ezek közül egyik sem fix, talán a szépségipar lesz a nyerő. Most úgy érzem, a sminkes vonalon indulnék el. Aztán szeretnék még fotózásokon rész venni. Szabadidőmben sportolok, edzőterembe járok, a barátaimmal vagyok. Próbálok tenni azért, hogy megmaradjon az alakom, de tudom, sosem leszek teljesen elégedett.



Amint megírtuk: a Tündérszépek országos szépségversenyünk első körében régiónk jelöltjei mutatkoznak be.



Összesen ötven lánynak van lehetősége arra, hogy megmutassa magát Vasban, Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban. Ötven napon át mindennap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, olvasóink szíveket is oszthatnak. Ne feledjék, meghosszabbítottuk a nevezést a Tündérszépekre! Még lehet jelentkezni, egészen május 12-ig.