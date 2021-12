Az ország legdrágább utcáinak toplistája élén helycsere történt, de továbbra is a főváros I., II., V. és XII. kerülete adja az ország legértékesebb közterületeit – derül ki az ingatlan. com legfrissebb, a KSH részletes adatain alapuló öszszeállításából. Utánanéztünk annak is, Vas megyében hogyan alakulnak a négyzetméterárak.