Olcsóbb Ausztriában a cukor, illetve a hús – gyakran találkozhatunk ilyen és hasonló bejegyzésekkel a közösségi oldalakon. Igaz, már az gyanúra adhat okot, hogy a fotó forrását nem jelölik. Nemegyszer fény derült rá, hogy a kép nem is akkor és ott készült. Ez a téma baráti beszélgetéseken is rendre előjön: nem elég, hogy Ausztriában kevesebbe kerülnek az élelmiszerek, ráadásul többet is keresnek, mint mi. Egy-egy akciós termék esetében igaz lehet, hogy olcsóbb, de összességében elmondható, Ausztriában drágábbak az alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek – derül ki körképünkből.

A gyűjtés módszertana

Hétfőn ugyanazon, Magyarországon és Ausztriában egyaránt működő kiskereskedelmi bolthálózat egyik áruházát kerestük fel Szombathelyen, illetve Felsőpulyán (Oberpullendorf). Tizenöt, többségében saját márkás termék – ahol ez nem volt lehetséges, ott külön jelezzük – árát hasonlítottuk össze. Írásunkban az osztrák árat euróban (zárójelben forintban), a hazait pedig forintban tüntettük fel. Az átváltásnál – a Magyar Nemzeti Bank kedden érvényben lévő hivatalos devizaárfolyamait figyelembe véve – egy eurót 413 forintban határoztunk meg.

Mutatjuk, mit tapasztaltunk.

Ársapkás termékek

A kormány az év elején döntött úgy, hogy hat termék esetében árstopot vezet be: ezek ára nem lehet magasabb a tavaly október 15-inél. Egy kilogramm kristálycukor Magyarországon 249 forintba kerül, Ausztriában pedig 1,29 euróba (532 forint). Olaj, egy liter: 625 forint, 3 euró (1239 forint). Egy kilogramm BL55- ös liszt a hazai boltban 159 forintért, míg Burgenlandban 0,85 euróért (351 forint) kapható. Az egyliteres 1,5 százalékos tej esetében 329 forint, illetve 1,09 euró (450 forint) az ár. A só kilója 99 forint volt, a határon túl 0,32 euró (132 forint). Nézzük a 12 százalékos tejföl kilogrammos árát: 1486 forint áll szemben a 3 euróval (1239 forint). Egy puding 209 forintba, illetve 0,55 euróba (227 forint) kerül. A csokoládé (Milka) kilogrammos ára: 4290 forint, illetve 12,90 euró (5327).

Nézzük a húsokat!

Hagyományosan a húsok ára között szokott jelentős különbség lenni. Most sem volt másként. Egy kilogramm karaj a magyarországi boltban 2099 forint, Ausztriában pedig 12,99 euró (5364 forint), egy kilogramm virsli ára 1998, illetve 12,46 euró (5145 forint) volt.

Gyümölcsmustra

A banán kilója 649 forint, illetve 1,49 euró (615 forint), az egy kilogramm alma esetében: 449 forint és 1,69 euró (697 forint) az ár.

Háztartási cikkek

A mosópor kilogrammja nálunk 814 forintba, Ausztriában 1,7 euróba (702 forint) kerül. A mosogatógép-tabletta darabja (itt nem találunk saját márkást, ezért egy, mindkét országban található terméket választottunk ki): 66 forint, 0,23 euró (95 forint). Egy tekercs vécépapír 99 forintba, illetve 0,33 euróba (136 forint) kerül.