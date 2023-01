Korábban lapunk is beszámolt róla, Celldömölk is részesül a tízezer lakos feletti önkormányzatok számára nyújtott, összesen 44 milliárd forintos kormányzati támogatásból. A hír apropóján Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője és Fehér László polgármester a vasi városban tartott egyeztetést.

- A szankciós felár az élet minden területén érezhető, az önkormányzatok is megtapasztalják. Fontos és jelentős lépés volt a kormány részéről, hogy a szűkülő költségvetési mozgástér ellenére partneri egyeztetésre hívta az önkormányzatok képviselőit, és megismerte a települések válságmenedzselési terveit. Ennek az együttműködésnek az eredményeként kapott most Celldömölk 73 millió forintnyi támogatást, amely nagy segítség lehet a városnak ebben a nehéz helyzetben – fogalmazott Ágh Péter, majd emlékeztett: korábban számos fejlesztés valósult meg Celldömölkön a kormány támogatásával, partnerségben a helyiekkel. Ezek között volt jó néhány energetikai célú beruházás is, ezek most különösen jól jönnek. A tervek szerint a jövőben is folytatódnak a hasonló projektek.

- Többek között azt kellett bemutatnunk a kormánynak, mennyibe került régen és mennyibe most a bölcsőde és az óvoda fenntartása, a közétkeztetés és az idősellátás. A város által fenntartott intézményrendszer nagysága mellett az egy főre jutó adóerőképességet is vizsgálták – magyarázta Fehér László polgármester, aki megköszönte a kormány támogatását. A közösségi oldalán közzétett összeállításban elmondta: az önkormányzat által önként vállalt feladatok közé tartozik egyebek mellett a mozi, a színház, a művelődési ház és a fürdő üzemeltetése. Ezek színvonalát – ha csökkentet üzemmódban is -, de szeretnék megőrizni, a 330 önkormányzati dolgozó munkahelyével együtt. Várhatóan február közepén fogadják el a város idei költségvetését, addigra kiderül, mit engedhetnek meg maguknak.